На Хмельниччині засудили ухилянта від військової служби: скільки років отримав

Чоловік сидить за ґратами. Фото: google.com

У Славуті Хмельницької області засудили 33-річного чоловіка ха ухиляння від військової служби. Йому світить три роки позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.

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Придатний до військової служби отримав повістку і не з'явився в указаний час на збір, щоб вирушити на навчальні збори та пройти військову службу. Зазначається, що він не мав законних підстав ухилятися від призову.

"Військовозобов’язаним громадянам, віком від 18 до 60 років, на час дії правового режиму воєнного стану потрібно постійно мати при собі документи, що посвідчують особу і військово-облікові документи та на вимогу надавати їх для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів", — нагадали в пресслужбі.

Крім того, там зазначили, що військовозобов'язані, які прибули в Хмельницьку область, повинні стати на військовий облік. Для цього їм треба звернутись до місцевого ТЦК та СП.

"За порушення правил військового обліку та ухилення від призову передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність", — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, що в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, тож триває призов на військову службу військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, з 1 серпня поточного року ще одну категорію українців мобілізуватимуть до лав ЗСУ.