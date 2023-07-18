В Хмельницкой области осудили уклоняющегося от военной службы: сколько лет получил

Мужчина сидит за решеткой. Фото: google.com

В Славуте Хмельницкой области осудили 33-летнего мужчину за уклонение от военной службы. Ему светит три года лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП.

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Годен к военной службе получил повестку и не явился в указанное время на сбор, чтобы отправиться на учебное собрание и пройти военную службу. Отмечается, что у него не было законных оснований уклоняться от призыва.

"Военнообязанным гражданам, в возрасте от 18 до 60 лет, на время действия правового режима военного положения нужно постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы и по требованию предоставлять их для проверки уполномоченным лицам общих патрулей", — напомнили в пресс-службе.

Кроме того, там отметили, что прибывшие в Хмельницкую область военнообязанные должны стать на военный учет. Для этого им следует обратиться в местный ТЦК и СП.

"За нарушение правил военного учета и уклонение от призыва предусмотрена административная и уголовная ответственность", — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в Украине действует военное положение и общая мобилизация, поэтому продолжается призыв на военную службу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, с 1 августа текущего года еще одну категорию украинцев будут мобилизовать в ряды ВСУ.