Що робити, якщо примусово доставили до ТЦК

У ТЦК перевіряють документи у чоловіків. Фото: ТЦК

В Україні другий рік триває повномасштабна війна, в країні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби, підлягають мобілізації.

Втім, останнім часом з'являються випадки, коли працівники Територіальних центрів комплектування порушують права людини. Як діяти в таких випадках, пояснює адвокат Ростислав Кравець.

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Якщо вас примусово утримують у ТЦК, адвокат насамперед радить уникати конфлікту й особливо фізичного протистояння.

При цьому він нагадує про права військовозобов'язаної особи:

має право дізнатись підстави затримки та утримання в ТЦК у письмовій формі;

має право звернутись до поліцейських і вимагати захисту своїх прав та розбору в ситуації;

має право вимагати надання безоплатного адвоката.

Також адвокат радить:

не підписувати будь-які документи без наявності рекомендації адвоката;

не проходити військово-лікарську комісію до вирішення ситуації.

Також адвокат рекомендує зв'язатися з рідними та просити їх негайно піти до суду.

"Будь-який суд, отримавши інформацію, що особа незаконно утримується в органах державної влади, повинен негайно зробити ухвалу, аби доставити цей орган у суд, і повідомити, на якій підставі він її утримував", — заявив Ростислав Кравець.

Зауважимо, станом на сьогодні є відкриті кримінальні провадження, які стосуються випадків перевищення повноважень представниками ТЦК. Крім того, виявлені також факти корупції в територіальних центрах комплектування. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Нагадаємо, час робочого візиту до Одеси генеральний прокурор України Андрій Костін також розказав, що керівники ТЦК, де були виявлені факти перевищення службових повноважень, повинні ліквідувати та не допускати випадки порушення законодавства в питаннях мобілізації. Громадяни також повинні розуміти всю відповідальність за спробу уникнути призову.