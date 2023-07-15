Что делать, если принудительно доставили в ТЦК

В ТЦК проверяют документы у мужчин. Фото: ТЦК

В Украине второй год идет полномасштабная война, в стране действует военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, подлежат мобилизации.

Впрочем, в последнее время появляются случаи, когда работники Территориальных центров комплектования нарушают права человека. Как поступать в таких случаях, объясняет адвокат Ростислав Кравец.

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Если вас принудительно удерживают в ТЦК, адвокат в первую очередь советует избегать конфликта и особенно физического противостояния.

При этом он напоминает о правах военнообязанного:

имеет право узнать основания задержки и содержания в ТЦК в письменной форме;

имеет право обратиться к полицейским и требовать защиты своих прав и разбирательства в ситуации;

имеет право требовать предоставления бесплатного адвоката.

Также адвокат советует:

не подписывать какие-либо документы без наличия рекомендации адвоката;

не проходить военно-врачебную комиссию до разрешения ситуации.

Также адвокат рекомендует связаться с родными и просить их немедленно пойти в суд.

"Любой суд, получив информацию, что лицо незаконно содержится в органах государственной власти, должен немедленно принять решение, чтобы доставить этот орган в суд и сообщить, на каком основании он его содержал", — заявил Ростислав Кравец.

Отметим, по состоянию на сегодняшний день есть открытые уголовные производства, касающиеся случаев превышения полномочий представителями ТЦК. Кроме того, выявлены факты коррупции в территориальных центрах комплектования. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Напомним, время рабочего визита в Одессу генеральный прокурор Украины Андрей Костин также рассказал, что руководители ТЦК, где были обнаружены факты превышения служебных полномочий, должны ликвидировать и не допускать случая нарушения законодательства по мобилизации. Граждане должны понимать всю ответственность за попытку избежать призыва.