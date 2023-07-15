Что делать мужчинам, которых принудительно доставили в ТЦК: советы юриста
В Украине второй год идет полномасштабная война, в стране действует военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, подлежат мобилизации.
Впрочем, в последнее время появляются случаи, когда работники Территориальных центров комплектования нарушают права человека. Как поступать в таких случаях, объясняет адвокат Ростислав Кравец.
Что делать, если принудительно доставили в ТЦК
Если вас принудительно удерживают в ТЦК, адвокат в первую очередь советует избегать конфликта и особенно физического противостояния.
При этом он напоминает о правах военнообязанного:
- имеет право узнать основания задержки и содержания в ТЦК в письменной форме;
- имеет право обратиться к полицейским и требовать защиты своих прав и разбирательства в ситуации;
- имеет право требовать предоставления бесплатного адвоката.
Также адвокат советует:
- не подписывать какие-либо документы без наличия рекомендации адвоката;
- не проходить военно-врачебную комиссию до разрешения ситуации.
Также адвокат рекомендует связаться с родными и просить их немедленно пойти в суд.
"Любой суд, получив информацию, что лицо незаконно содержится в органах государственной власти, должен немедленно принять решение, чтобы доставить этот орган в суд и сообщить, на каком основании он его содержал", — заявил Ростислав Кравец.
Отметим, по состоянию на сегодняшний день есть открытые уголовные производства, касающиеся случаев превышения полномочий представителями ТЦК. Кроме того, выявлены факты коррупции в территориальных центрах комплектования. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Напомним, время рабочего визита в Одессу генеральный прокурор Украины Андрей Костин также рассказал, что руководители ТЦК, где были обнаружены факты превышения служебных полномочий, должны ликвидировать и не допускать случая нарушения законодательства по мобилизации. Граждане должны понимать всю ответственность за попытку избежать призыва.