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Адвокат рассказал, почему работники ТЦК вручают повестки вместе с правоохранителями

22 июля 2023 12:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Адвокат рассказал, почему работники ТЦК вручают повестки вместе с правоохранителями
Вручение повестки. Фото: vn.20minut.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки часто ходят вместе с правоохранителями во время вручения повесток. У них есть разные функции, которые помогают при мобилизации.

Об этом рассказала адвокат, партнер адвокатского объединения "Актум групп" Елена Хоменко в эфире "Громадського радіо".

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Вручение повесток

"Сейчас вручать повестки должны представители районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также такая возможность предоставлена представителям правоохранительных органов", — рассказала Хоменко.

Представители военкоматов и правоохранители обычно действуют совместно при вручении повесток. Это происходит из-за того, что работники ТЦК и СП не имеют права проверять наличие документов или устанавливать личность. Такие полномочия имеют представители правоохранительных органов.

Напомним, в Украине с 1 августа будут действовать новые правила мобилизации. Так, предполагается, что будут выдавать три вида повесток.

Также мы писали, вручая повестку военнообязанным, работники ТЦК запрещают фиксировать весь этот процесс на видео. Однако адвокаты, наоборот, советуют вести съемку на случай, если военкомы нарушат права.

Добавим, даже во время действия общей мобилизации в Украине есть категории военнообязанных мужчин, которые имеют отсрочку от призыва на военную службу, в частности, к таким относятся забронированные работники. Однако существуют случаи, когда ТЦК и СП вручают повестки на отправку таким мужчинам.

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