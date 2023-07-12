Вручення повісток в Україні — адвокат розповів, який новий спосіб придумали ТЦК

Військовозобов'язаному українцю вручають повістку на вулиці. Фото: vn.20minut.ua

В Україні продовжується загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Цей документ українці можуть отримати вдома, на роботі, на вулиці та будь-якому громадському місці. Зазвичай врученням займаються керівники підприємств, організацій або співробітники ТЦК. Однак нещодавно центри комплектування вирішили робити це у новий спосіб.

Детальніше про це розповів адвокат Роман Сімутін у своєму YouTube-каналі.

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За словами правознавця, відомі випадки, коли чоловік отримав повістку від двірника. А оскільки така людина неуповноважена вручати подібні документи, то у повідомленні про виклик до ТЦК вписали таку фразу:

"Повідомлення та повістка вважається належним чином врученими через обслуговуючу організацію".

Тобто таким чином українцям намагаються вручити повістки нібито через ЖЕК, пояснює Сімутін. Проте, адвокат запевняє, що ця фраза позбавлена логіки.

"Мало того, це формулювання ще й свідчить проти самого ж ТЦК, бо в такий спосіб вони документально розписуються, що ніякого повідомлення людина не отримувала. Гадаю, ставка робиться на психологічний ефект від отримання подібних листів", — каже правознавець.

Повістка в Україні. Фото: google.com

Чи варто військовозобов'язаним брати повістку від двірника

Як зазначив адвокат, з юридичної точки зору, двірник вручити повістку не може, адже не наділений повноваженнями, на відміну від начальника ЖЕКу.

"Хоча і в цьому випадку є купа питань, але якщо ви повістку візьмете і розпишетеся — тоді вже немає значення, хто та яким чином її вручив", — підсумував Сімутін.

Хто має право вручати повістки в Україні

Відповідно до українського законодавства, вручати повістки уповноважені:

співробітники ТЦК;

особи органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ чи організацій;

керівники закладів освіти;

ФОПи;

управителі багатоквартирних будинків.

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