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Які документи можуть вимагати українці у працівників ТЦК: роз'яснення фахівців

6 липня 2023 06:20
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — які документи мають пред'явити представники ТЦК
Представники ТЦК виписують військовозобов'язаному повістку на вулиці. Фото: vn.20minut.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Те, що кожен українець під час дії воєнного стану має носити з собою документи, які підтверджують особу, — це факт. Проте не всім відомо, що працівники ТЦК та СП, які вручають військовозобов'язаним повістки, теж повинні мати при собі певні документи й показувати їх вимогою. 

На це вказав керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тіщенко

"Сьогодні багато хто ходить у військовій формі. А вручати повістки мають право лише відповідні уповноважені особи", — зазначив він.

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Які документи повинні мати представники ТЦК, які роздають повістки

У свою чергу експерти "Безоплатної правової допомоги" розповіли, які саме документи повинні мати представники ТЦК та СП, уповноважені вручати повістки. 

На прохання військовозобов'язаного громадянина, якому видається повістка, уповноважена особа повинна надати наступні документи:

  • службове посвідчення або документ, який підтверджує її приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта;
  • копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів;
  • вказати підставу для перевірки документів.

Хто має право вручити повістку

Відповідно до українського законодавства вручати повістку мають право:

  • органи місцевого самоврядування;
  • керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності);
  • управителі багатоквартирних будинків;
  • посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (військкоматів — ред.).

Раніше в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько розповів, що буде, якщо людина не стала вчасно на військовий облік

Нагадаємо, ми повідомляли, які повістки вручатимуть українцям влітку 2023.

Також ми писали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.

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