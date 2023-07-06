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Какие документы могут потребовать украинцы у работников ТЦК: разъяснение специалистов

6 июля 2023 06:20
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — какие документы должны предъявить представители ТЦК
Представители ТЦК выписывают военнообязанному повестку на улице. Фото: vn.20minut.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

То, что каждый украинец во время действия военного положения должен носить с собой подтверждающие личность документы, — это факт. Однако не всем известно, что работники ТЦК и СП, которые вручают военнообязанным повестки, тоже должны иметь при себе определенные документы и показывать их по требованию.

На это указал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко.

"Сегодня многие ходят в военной форме. А вручать повестки имеют право только соответствующие уполномоченные лица", — отметил он.

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Какие документы должны иметь представители ТЦК, раздающие повестки

В свою очередь эксперты "Бесплатной правовой помощи" рассказали, какие именно документы должны иметь представители ТЦК и СП, уполномоченные вручать повестки.

По просьбе военнообязанного гражданина, которому выдается повестка, уполномоченное лицо должно предоставить следующие документы:

  • служебное удостоверение или документ, подтверждающий его принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта;
  • копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов;
  • указать основание для проверки документов.

Кто имеет право вручить повестку

Согласно украинскому законодательству вручать повестку вправе:

  • органы местного самоуправления;
  • руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности);
  • управляющие многоквартирных домов;
  • должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки (военкоматов — ред.).

Ранее в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько рассказал, что будет, если человек не стал вовремя на военный учет.

Напомним, мы сообщали, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.

Также мы писали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

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