Вручение повесток в Украине — адвокат рассказал, какой новый способ придумали ТЦК

Военнообязанному украинцу вручают повестку на улице. Фото: vn.20minut.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Этот документ украинцы могут получить дома, на работе, на улице и в любом общественном месте. Обычно вручением занимаются руководители предприятий, организаций или сотрудники ТЦК. Однако недавно центры комплектования решили делать это новым способом.

Детальнее об этом рассказал адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале.

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По словам правоведа, известны случаи, когда мужчина получил повестку от дворника. А поскольку такой человек не уполномочен вручать подобные документы, то в сообщении о вызове в ТЦК вписали следующую фразу:

"Сообщение и повестка считается должным образом врученными через обслуживающую организацию" .

То есть, таким образом, украинцам пытаются вручить повестки якобы через ЖЭК, объясняет Симутин. Однако адвокат уверяет, что эта фраза лишена логики.

"Мало того, эта формулировка еще и свидетельствует против самого ТЦК, потому что таким образом они документально расписываются, что никакого сообщения человек не получал. Думаю, ставка делается на психологический эффект от получения подобных писем", — говорит правовед.

Повестка в Украине. Фото: google.com

Стоит ли военнообязанным брать повестку от дворника

Как отметил адвокат, с юридической точки зрения дворник вручить повестку не может, ведь не наделен полномочиями, в отличие от начальника ЖЭКа.

"Хотя и в этом случае есть куча вопросов, но если вы повестку возьмете и распишетесь — тогда уже неважно, кто и каким образом ее вручил", — подытожил Симутин.

Кто имеет право вручать повестки в Украине

Согласно украинскому законодательству, вручать повестки уполномоченные:

сотрудники ТЦК;

лица органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений или организаций;

руководители учебных заведений;

ФЛПы;

управляющие многоквартирных домов.

Ранее мы сообщали о том, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.

Напомним, мы писали, какие документы могут потребовать украинцы у работников ТЦК.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.