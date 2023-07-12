Вручение повесток в Украине — адвокат рассказал, какой новый способ придумали ТЦК

Украинцам по-новому вручают повестки: адвокат раскрыл детали
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки. Этот документ украинцы могут получить дома, на работе, на улице и в любом общественном месте. Обычно вручением занимаются руководители предприятий, организаций или сотрудники ТЦК. Однако недавно центры комплектования решили делать это новым способом.
Детальнее об этом рассказал адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале.
Вручение повесток в Украине — что придумали ТЦК
По словам правоведа, известны случаи, когда мужчина получил повестку от дворника. А поскольку такой человек не уполномочен вручать подобные документы, то в сообщении о вызове в ТЦК вписали следующую фразу:
"Сообщение и повестка считается должным образом врученными через обслуживающую организацию" .
То есть, таким образом, украинцам пытаются вручить повестки якобы через ЖЭК, объясняет Симутин. Однако адвокат уверяет, что эта фраза лишена логики.
"Мало того, эта формулировка еще и свидетельствует против самого ТЦК, потому что таким образом они документально расписываются, что никакого сообщения человек не получал. Думаю, ставка делается на психологический эффект от получения подобных писем", — говорит правовед.
Стоит ли военнообязанным брать повестку от дворника
Как отметил адвокат, с юридической точки зрения дворник вручить повестку не может, ведь не наделен полномочиями, в отличие от начальника ЖЭКа.
"Хотя и в этом случае есть куча вопросов, но если вы повестку возьмете и распишетесь — тогда уже неважно, кто и каким образом ее вручил", — подытожил Симутин.
Кто имеет право вручать повестки в Украине
Согласно украинскому законодательству, вручать повестки уполномоченные:
- сотрудники ТЦК;
- лица органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений или организаций;
- руководители учебных заведений;
- ФЛПы;
- управляющие многоквартирных домов.
Ранее мы сообщали о том, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.
Напомним, мы писали, какие документы могут потребовать украинцы у работников ТЦК.
Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.