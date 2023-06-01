Яке покарання передбачено в разі ігнорування проходження ВЛК: пояснення адвоката

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: google.com

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, які введені через військову агресію росії. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки та зобов'язані пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає придатність до служби в лавах ЗСУ. В разі неявки для проходження медкомісії існують два можливі види відповідальності — адміністративна або ж кримінальна.

Про них детально розповів адвокат Богдан Пересада на порталі b2bconsult.

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За що передбачена адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність передбачена за ст. 210-1 "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Військовозобов'язані чоловіки, які проігнорували проходження ВЛК можуть отримати штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а посадові особи — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином максимальний розмір штрафу становить 3 400-5 100 грн.

Проходження військово-лікарської комісії. Фото: google.com

За що можуть посадити за ґрати

Кримінальна відповідальність передбачена ст. 336 ККУ "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період".

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Яка відповідальність за ігнорування проходження ВЛК

За словами адвоката, найімовірніше, особам, які проігнорували проходження медкомісії, загрожуватиме адміністративна відповідальність за неявку за повісткою.

Проте правозахисник не виключає, що призовника можуть спробувати притягнути до кримінальної відповідальності. У такому разі він радить звертатися по допомогу до адвокатів.

"Ухилення саме від проходження ВЛК (коли проходження вже було розпочато) може розцінюватись військкоматом як таке, що підпадає під ст. 336 ККУ.Тобто потрібно розуміти, що може бути й спроба притягнути до кримінальної відповідальності, але спроба притягнути не означає, що така відповідальність буде. Якщо ж така ситуація виникне, то треба буде звернутися до адвоката по правову допомогу", — зазначив адвокат.

Раніше ми розповідали, яких лікарів обов'язково потрібно пройти призовнику перед мобілізацією.

Нагадаємо, ми писали, як правильно оскаржити висновок військово-лікарської комісії.

Також ми повідомляли, що українці при проходженні військово-лікарської комісії можуть звертатися по допомогу на "гарячу лінію". Вона працює цілодобово та безплатна.