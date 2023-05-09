Оскарження рішення ВЛК — алгоритм дій для військовозобов'язаних

Військово-лікарська комісія в Україні. Фото: zoda.gov.ua

Перед початком військової служби в лавах ЗСУ кожен призовник має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка встановлює наявність хвороб та визначає придатність до служби.

Та що робити, якщо військовозобов'язаний не погоджується з висновком медичної комісії — на це питання відповіли українські правозахисники.

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Які існують підстави для оскарження ВЛК

Як зазначає юристка Тетяна Козян, будь-яка особа (військовозобов'язаний, військовослужбовець) має право на оскарження висновку ВЛК, але за певних підстав. Такими підставами можуть бути:

наявність або відсутність захворювання були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;

ВЛК не зазначило індивідуальну придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення військових обов’язків.

Варто зазначити, що перелік таких підстав не може бути вичерпним.

Також правознавиця підкреслила, що алгоритм оскарження може спрацювати лише за наявності помилки з боку комісії.

Оскарження висновку ВЛК. Фото: google.com

Де оскаржувати рішення ВЛК

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, рішення ВЛК може переглядатися:

Самою ВЛК шляхом повторного або контрольного медичного огляду (п. 2.4.6. Положення).

ВЛК військового комісаріату областей, міста Києва мають право переглядати постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату (п. 2.10.3 Положення).

Постанови будь-яких ВЛК можуть переглядатися ЦВЛК (Центральною військово-лікарською комісією, що базується у м.Київ).

Рішення ВЛК можна також оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства (та 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення).

Як оскаржити рішення ВЛК — алгоритм дій

За словами юриста Поліни Марченко, якщо ви пройшли комісію ВЛК, і у рішенні такої комісії не відображений реальний стан вашого здоров’я, то краще в першу чергу оскаржувати рішення з досудового порядку.

Якщо ви одразу підете до суду, то ви вже не зможете використати досудовий порядок оскарження.

Тож у першу чергу слід звернутися до вищого керівництва ВЛК або ЦВЛК із заявою, в якій слід зазначити всі наявні обставини справи:

надати чітке пояснення з чим саме ви не погоджуєтеся;

медичні документи та попереднє рішення комісії;

лікарські висновки, дослідження, виписки з історії хвороби або будь-які інші лабораторні аналізи, які можуть підтвердити реальний стан вашого здоров’я.

Важливо: якщо людину мобілізують з хворобою, до заяви обов'язково треба долучити всі наявні документи, що підтверджують відповідні захворювання.

Згідно з українським законодавством ЦВЛК може розглядати заяву до 30 днів, але не більше.

За результатом розгляду скарги військовозобов'язаного можуть направити на контрольне лікарське обстеження до ВЛК вищого рівня (тобто до тієї, куди подавали скаргу). Після нададуть новий висновок про стан здоров’я, який і буде братися до уваги центрами комплектування.

Українські призовники в ТЦК та СП. Фото: google.com

Як оскаржити рішення ВЛК у судовому порядку

За бажанням військовозобов'язаний може одразу звернутися до суду, без попереднього використання досудового порядку або після отримання негативного висновку після досудового порядку.

На оскарження висновку ВЛК у судовому порядку дасться:

3 місяці — якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження постанови;

— якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження постанови; 6 місяців із дня винесення відповідної постанови ВЛК.

Фахівці "Безоплатної правової допомоги" зазначили, можна проконсультуватися щодо результатів та необхідності подавати оскарження до суду у контактному центрі за номером: 0 800 213 103.

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