Обжалование решения ВВК — алгоритм действий для военнообязанных

Военно-врачебная комиссия в Украине. Фото: zoda.gov.ua

Перед началом военной службы в рядах ВСУ каждый призывник должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая устанавливает наличие болезней и определяет пригодность к службе.

Но что делать, если военнообязанный не соглашается с заключением медицинской комиссии — на этот вопрос ответили украинские правозащитники.

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Какие существуют основания для обжалования ВВК

Как отмечает юрист Татьяна Козян, любое лицо (военнообязанный, военнослужащий) имеет право на обжалование заключения ВВК, но по определенным основаниям. Такими основаниями могут быть:

наличие или отсутствие заболевания были установлены врачом не той специализации;

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;

ВВК не указал индивидуальную пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления воинских обязанностей.

Следует отметить, что перечень таких оснований не может быть исчерпывающим.

Также правовед подчеркнула, что алгоритм обжалования может сработать только при наличии ошибки со стороны комиссии.

Обжалование заключения ВВК. Фото: google.com

Где оспаривать решение ВВК

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, решение ВВК может пересматриваться:

Самой ВВК путем повторного или контрольного медицинского осмотра (п. 2.4.6. Положения).

ВВК военного комиссариата областей, города имеют право пересматривать постановления ВВК районного (городского) военного комиссариата (п. 2.10.3 Положения).

Постановления любых ВЛК могут пересматриваться в ЦВВК (Центральной военно-врачебной комиссией, базирующейся в г.Киев).

Решения ВВК можно также обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства (и 2.3.5. и п. 2.4.10 Положения).

Как обжаловать решение ВВК — алгоритм действий

По словам юриста Полины Марченко, если вы прошли комиссию ВВК, и в решении такой комиссии не отражено реальное состояние вашего здоровья, то лучше в первую очередь оспаривать решение по досудебному порядку.

Если вы сразу пойдете в суд, вы уже не сможете использовать досудебный порядок обжалования.

Поэтому в первую очередь следует обратиться к высшему руководству ВВК или ЦВВК с заявлением, в котором следует указать все имеющиеся обстоятельства дела:

дать четкое объяснение с чем именно вы не соглашаетесь;

медицинские документы и предварительное решение комиссии;

лечебные выводы, исследования, выписки из истории болезни или любые другие лабораторные анализы, которые могут подтвердить реальное состояние вашего здоровья.

Важно: если человека мобилизуют с болезнью, к заявлению обязательно следует приобщить все имеющиеся документы, подтверждающие соответствующие заболевания.

Согласно украинскому законодательству ЦВВК может рассматривать заявление до 30 дней, но не больше.

По результатам рассмотрения жалобы военнообязанного могут направить на контрольное врачебное обследование в ВВК высшего уровня (т.е. до куда подавали жалобу). Затем предоставят новый вывод о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание центрами комплектования.

Украинские призывники в ТЦК и СП. Фото: google.com

Как обжаловать решение ВВК в судебном порядке

По желанию военнообязанный может сразу обратиться в суд без предварительного использования досудебного порядка или после получения отрицательного заключения после досудебного порядка.

На обжалование заключения ВВК в судебном порядке дастся:

3 месяца — если первоначально применен досудебный порядок. Отсчет начинается со дня вручения решения о рассмотрении заявления об обжаловании постановления;

— если первоначально применен досудебный порядок. Отсчет начинается со дня вручения решения о рассмотрении заявления об обжаловании постановления; 6 месяцев со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

Специалисты "Бесплатной правовой помощи" отметили, что можно проконсультироваться по поводу результатов и необходимости подавать обжалование в суд в контактном центре по номеру: 0 800 213 103.

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