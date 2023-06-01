Какое наказание ждет в случае игнорирования прохождения ВВК: объяснение адвоката

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: google.com

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, введенные из-за военной агрессии россии. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и обязаны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), определяющую пригодность к службе в рядах ВСУ. В случае неявки для прохождения медкомиссии существуют два возможных вида ответственности — административная или уголовная.

О них подробно рассказал адвокат Богдан Пересада на портале b2bconsult.

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За что предусмотрена административная ответственность

Административная ответственность предусмотрена по ст. 210-1 "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Военнообязанные мужчины, которые проигнорировали прохождение ВВК, могут получить штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а должностные лица — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Таким образом, максимальный размер штрафа составляет 3 400-5 100 грн.

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: google.com

За что могут посадить за решетку

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 336 УК "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период".

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Какая ответственность за игнорирование прохождения ВВК

По словам адвоката, вероятнее всего, лицам, проигнорировавшим прохождение медкомиссии, грозит административная ответственность, как за неявку по повестке.

Однако правозащитник не исключает, что призывника могут попытаться привлечь к уголовной ответственности. В таком случае он советует обращаться за помощью к адвокатам.

"Уклонение именно от прохождения ВВК (когда прохождение уже было начато) может расцениваться военкоматом как подпадающее под ст. 336 ККУ. То есть нужно понимать, что может быть и попытка привлечь к уголовной ответственности, но попытка привлечь не означает, что такая ответственность будет. Если же такая ситуация возникнет, то нужно будет обратиться к адвокату за правовой помощью", — отметил адвокат.

Раньше мы рассказывали, каких врачей обязательно нужно пройти призывнику перед мобилизацией.

Напомним, мы писали, как правильно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.

Также мы сообщали, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.