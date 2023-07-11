Повторна повістка: кому і для чого можуть видати

Чоловік прийшов до військомату для звірки документів. Фото: Google

В Україні вже другий рік поспіль триває повномаштабна війна. І саме стільки в країні триває загальна мобілізація. Відповідно до неї, усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки та можуть приєднатися до лав ЗСУ.

Територіальні центри комплектування можуть вручати повістки повторно. Про це повідомляють у Львівському центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Відомо, що загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені до 18 серпня 2023 року.

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тіщенко повідомив, що уповноважені працівники ТЦК видають повістки всім чоловікам, щоб виконувати мобілізаційні плани.

"Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20% (половина з яких контрактники) від планового завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою", ― пояснює Тіщенко.

Також чоловіки можуть отримувати повторні повістки. Причини можуть бути різні:

не уточнили зміну облікових даних;

не уточнювали облікові дані рік та більше часу;

проходили ВЛК рік та більше тому;

мають відстрочку ― для актуальної наявності обставин;

заброньовані на роботі під час мобілізації;

визнані непридатними або зняті з військового обліку для уточнення підстав такого рішення.

Військовозобов'язані українці найчастіше отримують повістку для уточнення даних. З нею необхідно явитися до ТЦК, щоб оновити інформацію про свій сімейний стан, роботу, стан здоров'я тощо.

Після чоловіка можуть відправити на проходження військово-лікарської комісії, вручивши відповідну повістку для проходження ВЛК. Саме медична комісія визначить, чи придатна особа до військової служби.

Нагадаємо, поліція Київської області отримала понад 6 тисяч повідомлень від територіальних центрів комплектування про ухилянтів від мобілізації. В більшості випадків ці люди просто не мешкали за місцем своєї реєстрації.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова, поліція доставила близько тисячі ухилянтів до ТЦК, де їм були вручені повістки. Він розповів, що якщо людина ухиляється від військової служби, то за це передбачена адміністративна відповідальність. Протоколи складають посадові особи ТЦК. Загалом за рік їх було понад 1700.