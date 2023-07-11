Повторная повестка: кому и зачем могут выдать
В Украине уже второй год продолжается полномасштабная война. И именно столько в стране длится всеобщая мобилизация. Согласно ей, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и могут присоединиться к рядам ВСУ.
Территориальные центры комплектования могут вручать повестки повторно. Об этом сообщают во Львовском центре комплектования и социальной поддержки.
Мобилизация в Украине
Известно, что всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа 2023 года.
Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко сообщил, что уполномоченные работники ТЦК выдают повестки всем мужчинам, чтобы выполнять мобилизационные планы.
"Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от плановой задачи, которую мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставка для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", ― объясняет Тищенко.
Также мужчины могут получать повторные повестки. Причины могут быть разные:
- не уточнили изменение учетных данных;
- не уточняли учетные данные в год и больше времени;
- проходили ВЛК год и более;
- имеют отсрочку ― для актуального наличия обстоятельств;
- забронированные на работе при мобилизации;
- признаны непригодными или сняты с военного учета для уточнения оснований такого решения.
Военнообязанные украинцы чаще всего получают повестку для уточнения данных. С ней необходимо явиться в ТЦК, чтобы обновить информацию о своем семейном состоянии, работе, состоянии здоровья и т.д.
После мужчины могут отправить на прохождение военно-врачебной комиссии, вручив соответствующую повестку для прохождения ВЛК. Именно медицинская комиссия определит, пригодно ли лицо к военной службе.
Напомним, полиция Киевской области получила более 6 тысяч сообщений от территориальных центров комплектования об уклоняющихся от мобилизации. В большинстве случаев эти люди просто не проживали по месту своей регистрации.
По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова, полиция доставила около тысячи уклонян в ТЦК, где им были вручены повестки. Он рассказал, что если человек уклоняется от военной службы, за это предусмотрена административная ответственность. Протоколы составляют должностные лица ТЦК. В общей сложности за год их было более 1700.