Мобілізація в Україні — чи можуть призвати тих, хто не проходив строкову службу

Військовозобов'язані українці у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Понад 500 днів в Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. Водночас є категорії осіб, які мають право на відстрочку та не можуть бути призвані на військову службу через певні обставини.

Чи підлягають мобілізації чоловіки, які не проходили строкової служби в армії та не мають військового досвіду, розповіла юристка Тетяна Козян.

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За словами правозахисниці, відповідь очевидна — мобілізації підлягають усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, за винятком ситуацій, прямо передбачених законодавством.

Тож, якщо особа не проходила строкову служби й навіть не має військового квитка, це не звільняє її від призову.

"Такі особи становлять так званий громадський резерв — людей, яких можна залучити до комплектування ЗСУ, а також інших військових формувань, оскільки вони не мають обмежень за віком та станом здоров’я", — зазначила юристка.

Військовозобов'язані в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

Які особливості мобілізації таких громадян та як відбувається підготовка

Тих громадян, які раніше не проходили військову службу, мають в обов’язковому порядку направити до навчальних центрів ЗСУ. Це передбачено ст. 29 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу".

"Завданням цих центрів є забезпечення належної та повноцінної підготовки. Лише після цього має відбуватися відправлення до військових частин", — підкреслила Козян.

Проте слід враховувати, що на час дії воєнного стану в країні терміни підготовки скорочені — вона може тривати від 7 до 20 днів.

"Точна кількість діб залежить від конкретної спеціальності. Також у чинних законодавчих нормах закріплено, що підготовка має відбуватися без зниження якості навчання. А тому направляти такого мобілізованого на передній край до того, як він отримав навички належної підготовки та володіння зброєю, категорично заборонено", — пояснює спеціалістка.

Військова підготовка. Фото: google.com

Куди звертатися, якщо відправили на фронт без підготовки

За словами адвоката Дмитра Матвійчука, якщо мобілізованого без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, він повинен повідомити про це на телефони гарячої лінії Міністерства оборони:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

Під час звернення мобілізований повинен повідомити:

ім'я та прізвище;

номер військової частини, до якої його направили;

який саме територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відправив.

Якщо звернення не дало результатів, мобілізований має писати рапорт на командира своєї військової частини або командира ТЦК та СП, щоб відправили на проходження підготовки.

Якщо і після цього не відправляють до навчального центру, потрібно звертатися до військової служби правопорядку, військової прокуратури, Генштабу та Міністерства оборони, керуючись ст. 425 ККУ "Недбале ставлення до військової служби".

Як підкреслює правознавець, якщо мобілізованого відправляють на фронт за конкретним фахом, але без відповідної підготовки, він має право відмовитися від виконання наказу.

"Приміром, військовий не проходив спеціальної підготовки з роботи з вибухівкою, а йому надійшов наказ замінувати ділянку. Необхідно офіційно повідомити про неможливість виконання наказу, знайти свідків і подати рапорт", — наголосив Дмитро Матвійчук.

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