Мобилизация в Украине — могут ли призвать тех, кто не проходил срочную службу

Военнообязанные украинцы в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

Более 500 дней в Украине идет общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ. В то же время есть категории лиц, которые имеют право на отсрочку и не могут быть призваны на военную службу в силу определенных обстоятельств.

Подлежат ли мобилизации мужчины, которые не проходили срочную службу в армии и не имеют военного опыта, рассказала юрист Татьяна Козян.

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По словам правозащитницы, ответ очевиден — мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, за исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством.

Поэтому если лицо не проходило срочную службу и даже не имеет военного билета, это не освобождает его от призыва.

"Такие лица составляют так называемый общественный резерв — людей, которых можно привлечь к комплектованию ВСУ, а также других военных формирований, поскольку они не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья", — отметила юрист.

Военнообязанные в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП

Какие особенности мобилизации таких граждан и как происходит подготовка

Тех граждан, которые раньше не проходили военную службу, должны в обязательном порядке направить в учебные центры ВСУ. Это предусмотрено ст. 29 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

"Задачей этих центров является обеспечение должной и полноценной подготовки. Только после этого должно происходить отправка в воинские части", — подчеркнула Козян.

Однако следует учитывать, что на время действия военного положения в стране сроки подготовки сокращены — она может длиться от 7 до 20 дней.

"Точное количество суток зависит от конкретной специальности. Также в действующих законодательных нормах закреплено, что подготовка должна происходить без снижения качества обучения. Поэтому направлять такого мобилизованного на передний край до того, как он получил навыки должной подготовки и владения оружием, категорически запрещено", — объясняет специалист.

Военная подготовка. Фото: google.com

Куда обращаться, если отправили на фронт без подготовки

По словам адвоката Дмитрия Матвийчука, если мобилизованного без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, он должен сообщить об этом на телефоны горячей линии Министерства обороны:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

При обращении мобилизованный должен сообщить:

имя и фамилия;

номер воинской части, в которую его направили;

какой территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отправил.

Если обращение не принесло результатов, мобилизованный должен писать рапорт на командира своей воинской части или командира ТЦК и СП, чтобы отправили на прохождение подготовки.

Если и после этого не отправляют в учебный центр, нужно обращаться в военную службу правопорядка, военную прокуратуру, Генштаб и Министерство обороны, руководствуясь ст. 425 УК "Небрежное отношение к военной службе".

Как подчеркивает правовед, если мобилизованный отправляется на фронт по конкретной специальности, но без соответствующей подготовки, он имеет право отказаться от выполнения приказа.

"К примеру, военный не проходил специальной подготовки по работе со взрывчаткой, а ему поступил приказ заменять участок. Необходимо официально сообщить о невозможности выполнения приказа, найти свидетелей и подать рапорт", — отметил Дмитрий Матвийчук.

Ранее мы сообщали, кто из военнообязанных имеет право выбирать место службы.

Напомним, мы писали, от чего будет зависеть будущая специальность мобилизованного и по какому принципу ее выбирают в ТЦК и СП.

Также мы рассказывали, кого в первую очередь ТЦК и СП будут призывать на военную службу в июле, кто будет проходить обучение и принимают ли в армию иностранных граждан.