Чи можуть повістку заповнювати на вулиці — адвокат попередив українців

Вручення повістки військовозобов'язаному в Україні. Фото: usionline.com

З початку повномасштабного вторгнення в Україні оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки. При чому робити це мають право у будь-якому місці та будь-який час.

Проте, чи мають право заповнювати цей документ прямо на вулиці при військовозобов'язаному — детально на це питання відповіли українські адвокати.

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Чи законно заповнювати повістку на вулиці

Як відомо, закон не забороняє вручати повістки у будь-якому громадському місці, на блокпостах, чи на вулиці. Проте щодо заповнення цього документу є певні нюанси.

Так адвокат Джамал Стаценко зазначає, що пусту повістку можуть заповнювати на місці, але лише у разі присутності голови ТЦК та СП або ним особисто.

Крім цього, документ має бути виписаний на конкретну особу до моменту підпису військовозобов’язаного.

Бланк не може бути повністю порожнім. Тобто випадки, коли штампують порожні повістки, а тоді приходять додому чи вручають просто на вулиці без підпису ТЦК — це незаконно. Тому порожню повістку можна оскаржити, звернувшись до Обласного ТЦК, Міноборони або Нацполіції.

Представник ТЦК виписує повістку. Фото: google.com

Адвокатка Євгенія Рябека у коментарі "УП. Життя" також наголосила, що повістки без підпису керівника ТЦК та штампу є незаконними.

Проте в законодавстві немає норми, що повістка має бути заповнена тільки у ТЦК, тож це можуть робити будь-де, а дані брати зі слів військовозобов'язаного або ж документа, що засвідчує особу (паспорта громадянина України).

"Видавати повістку на колінці без підпису і штампа — це, звісно, буде незаконно. Але якщо призовник диктує свої дані, що заважає особі, яка видає повістку, заповнити їх? Немає норми, що повістка має бути заповнена тільки у ТЦК", — наголосила правозахисниця.

Раніше ми повідомляли, які повістки вручатимуть українцям влітку 2023.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть родичі підписувати повістку замість військовозобов'язаного.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.