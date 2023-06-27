Могут ли повестку заполнять на улице — адвокат предупредил украинцев

Вручение повестки военнообязанному в Украине. Фото: usionline.com

С начала полномасштабного вторжения в Украину объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам вручают повестки. Причем делать это имеют право в любом месте и в любое время.

Однако имеют ли право заполнять этот документ прямо на улице при военнообязанном — подробно на этот вопрос ответили украинские адвокаты.

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Законно ли заполнять повестку на улице

Как известно, закон не запрещает вручать повестки в любом общественном месте, на блокпостах или на улице. Однако по поводу заполнения этого документа есть определенные нюансы.

Так, адвокат Джамал Стаценко отмечает, что пустую повестку могут заполнять на месте, но только в случае присутствия председателя ТЦК и СП или им лично.

Кроме того, документ должен быть выписан на конкретное лицо до момента подписи военнообязанного.

Бланк не может быть полностью пуст. То есть случаи, когда штампуют пустые повестки, а потом приходят домой или вручают прямо на улице без подписи ТЦК — это незаконно. Поэтому пустую повестку можно обжаловать, обратившись в Областной ТЦК, Минобороны или Нацполицию.

Представитель ТЦК выписывает повестку. Фото: google.com

Адвокат Евгения Рябека в комментарии "УП. Жизнь" также подчеркнула, что повестки без подписи руководителя ТЦК и штампа являются незаконными.

Однако в законодательстве нет нормы, что повестка должна быть заполнена только в ТЦК, поэтому это могут делать где угодно, а данные брать со слов военнообязанного или документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина Украины).

"Выдавать повестку на коленке без подписи и штампа — это, конечно, будет незаконно. Но если призывник диктует свои данные, что мешает издающему повестку лицу заполнить их? Нет нормы, что повестка должна быть заполнена только в ТЦК", — подчеркнула правозащитница.

Ранее мы сообщали, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.

Напомним, мы писали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.