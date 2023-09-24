Мобілізація за кордоном: яких чоловіків Польща може повернути в Україну

Українські військовослужбовці крокують. Фото: prm.ua

Останні кілька тижнів українські чоловіки в Польщі тривожаться щодо інформації в польських ЗМІ про повернення ухилянтів з-за кордону в Україну. Адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко пояснила, яких чоловіків Польща може повернути додому.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Які українці можуть не хвилюватися, що їх повернуть

Зазначається, що газета Rzeczpospolita написала про передачу громадян України, які займалися незаконним перевезенням мігрантів до Європи. Проте питання щодо примусового повернення турбує також українців, які законно перебувають у Польщі.

За даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022 року в країну в'їхало близько 80 тисяч українців, які можуть бути призвані на військову службу. Особи, які перебувають у Польщі без статусу, мають зареєструватися в консульському обліку

"Якщо вони перебувають у Польщі на незаконних підставах, то Польща має право їх повернути до країни громадянства. Якщо у Польщі вони перебувають на консульському обліку в залежності від статусу (особа, яка втікає від війни чи біженець), це не говорить про те, що вони отримають повістки і підуть служити", — зазначила юристка.

Вона додала, що не мала випадків, коли правоохоронні органи зверталися до чоловіків, які були на консульському обліку в Польщі або інших країнах, і вимагали від них повернутися в Україну або вручали повістку.

"Якщо людина легально працює, це означає, що вона легально перебуває на території Польщі. Тому підстав для примусового повернення такого чоловіка немає. Екстрадиція наразі передбачена лише для злочинців, які оголошені за ухвалою суду у всеукраїнський та міжнародний розшук", — розповіла фахівчиня.

Кого Польща може передати в Україну

У статті Rzeczpospolita згадано українців, які перебувають у міжнародному розшуку. Інші ж громадяни України, які порушили закони Польщі (наприклад, працювали нелегально) і отримали вирок про повернення до України, залишаються в цій країні через ситуацію з війною.

"На кожну людину українська влада має подати запит. Щоб говорити, що ті громадяни порушили законодавство, має бути рішення українського суду. Якщо говоримо про порушення законодавства у Польщі, то ця країна має право порушити питання щодо їх повернення на територію України. Але для цього є міжнародна дипломатична переписка: Польща повідомляє Україну про таку ситуацію і про те, що готові повернути такого громадянина, якщо буде запит", — зазначила Аніщенко.

За її словами, Польща не передаватиме чоловіків за громадянством, хіба що через оголошення в міжнародний розшук. До того ж це стосується й інших держав.

Нагадаємо, що в зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні триває загальна мобілізація. Водночас є певна кількість чоловіків, які, уникаючи призову, виїхали з країни з підробленими документами. За це вони понесуть відповідальність.