Мобилизация за границей: каких мужчин Польша может вернуть в Украину

Украинские военнослужащие шагают. Фото: prm.ua

Последние несколько недель украинские мужчины в Польше беспокоятся по поводу информации в польских СМИ о возвращении уклонистов из-за границы в Украину. Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко объяснила, каких мужчин Польша может вернуть домой.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Отмечается, что газета Rzeczpospolita написала о передаче граждан Украины, занимавшихся незаконной перевозкой мигрантов в Европу. Однако вопрос о принудительном возвращении беспокоит также украинцев, законно находящихся в Польше.

По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года в страну въехало около 80 тысяч украинцев, которые могут быть призваны на военную службу. Лица, находящиеся в Польше без статуса должны зарегистрироваться в консульском учете

"Если они находятся в Польше на незаконных основаниях, то Польша имеет право их вернуть в страну гражданства. Если в Польше они находятся на консульском учете в зависимости от статуса (лицо, убегающее от войны или беженец), это не говорит о том, что они получат повестки и пойдут служить", — отметила юрист.

Она добавила, что не имела случаев, когда правоохранительные органы обращались к мужчинам, состоящим на консульском учете в Польше или других странах, и требовали от них вернуться в Украину или вручали повестку.

"Если человек легально работает, это означает, что он легально находится на территории Польши. Поэтому оснований для принудительного возвращения такого мужчины нет. Экстрадиция пока предусмотрена только для преступников, объявленных по определению суда во всеукраинский и международный розыск", — рассказала специалист.

Кого Польша может передать в Украину

В статье Rzeczpospolita упоминаются украинцы, которые находятся в международном розыске. Другие граждане Украины, которые нарушили законы Польши (например, работали нелегально) и получили приговор о возвращении в Украину, остаются в этой стране из-за ситуации с войной.

"На каждого человека украинские власти должны подать запрос. Чтобы говорить, что те граждане нарушили законодательство, должно быть решение украинского суда. Если говорим о нарушении законодательства в Польше, то эта страна имеет право поднять вопрос по их возвращению на территорию Украины. Но для этого есть международная дипломатическая переписка: Польша сообщает Украину о такой ситуации и о том, что готовы вернуть такого гражданина, если будет запрос", — отметила Анищенко.

По ее словам, Польша не будет передавать мужчин по гражданству, разве что из-за объявления в международный розыск. К тому же, это касается и других государств.

Напомним, что в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину продолжается всеобщая мобилизация. В то же время есть определенное количество мужчин, которые, избегая призыва, уехали из страны с поддельными документами. За это они понесут ответственность.