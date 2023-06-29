Мобілізація в Україні — за яких умов можуть призвати чоловіків віком до 25 років

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП

Ще наприкінці весни Верховна Рада України ухвалила рішення знизити граничний вік призову на строкову службу з 27 до 25 років. Таке нововведення викликало чимало питань серед українців. Зокрема, як проходитиме мобілізація чоловіків віком до 25 років.

Про це детально розповів адвокат Богдан Пересада на юридичному порталі B2BConsult.

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Правознавець зазначив, що ВРУ прийняла проєкт Закону про внесення змін до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" 30 травня 2023 року.

Документом вносяться зміни до ст. 15. "Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу" ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", а саме: змінюється призовний вік з 27 на 25 років.

Згідно з останньою інформацією на сайті ВРУ щодо долі цього законопроєкту: "05.06.2023 Закон направлено на підпис Президенту України".

"Тобто, станом на сьогодні вищевказаний Закон не почав діяти, й відповідно, призовний вік не змінено. Однак, ймовірність того, що вказаний Закон буде підписано Президентом і він почне діяти — дуже висока", — розповів адвокат.

Таким чином наразі мобілізувати чоловіка до 27 років без його згоди не мають права. Проте і тут є нюанси, про які слід пам'ятати.

Призов на військову службу. Фото: МОТЦК та СП

Чи можуть мобілізувати без згоди чоловіка молодше 25 років

Допоки проєкт Закону не підписав президент, чоловіка до 27 років без його згоди не мають права мобілізувати. Однак, за умови, що такий чоловік має статус "призовника".

Якщо ж він має статус "військовозобов’язаного" — на службу можуть призвати без згоди. Це ж правило стосується і чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років.

"На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти, військовозобов’язані, які перебувають у запасі, та незаброньовані особи в установленому порядку на період мобілізації", — каже Пересада.

Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає таке роз'яснення певних визначень:

призовники — особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві ЗСУ, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Виходить, що під час воєнного стану мобілізації підлягають саме резервісти та військовозобов’язані. Тобто, якщо чоловік віком до 25 років має статус "військовозобов'язаного" та зарахований в запас, то його без проблем призвуть на військову службу.

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