Мобилизация в Украине — при каких условиях могут призвать мужчин до 25 лет

Военнообязаный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП

Еще в конце весны Верховная Рада приняла решение снизить предельный возраст призыва на срочную службу с 27 до 25 лет. Такое нововведение вызвало множество вопросов среди украинцев. В частности, как будет проходить мобилизация мужчин до 25 лет.

Об этом подробно рассказал адвокат Богдан Пересада на юридическом портале B2BConsult.

Читайте также:

Снижение призывного возраста — что необходимо знать о принятом законе

Правовед отметил, что ВРУ приняла проект Закона о внесении изменений в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" 30 мая 2023 года.

Документом вносятся изменения в ст. 15. "Призывной возраст. Призыв граждан Украины на срочную военную службу" ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", а именно: меняется призывной возраст с 27 на 25 лет.

Согласно последней информации на сайте ВРУ о судьбе этого законопроекта: "05.06.2023 Закон направлен на подпись Президенту Украины".

"То есть, по состоянию на сегодня вышеуказанный Закон не начал действовать, и соответственно, призывной возраст не изменен. Однако вероятность того, что указанный Закон будет подписан Президентом и он начнет действовать — очень высока", — рассказал адвокат.

Таким образом мобилизовать мужчину до 27 лет без его согласия не имеют права. Однако и здесь есть нюансы, о которых следует помнить.

Призыв на военную службу. Фото: МОТЦК и СП

Могут мобилизовать без согласия мужчину моложе 25 лет

Пока проект закона не подписал президент, мужчину до 27 лет без его согласия не имеют права мобилизовать. Однако при условии, что такой мужчина имеет статус "призывника".

Если же он имеет статус "военнообязанного" — на службу могут призвать без согласия. Это же правило касается и мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет.

"На военную службу во время мобилизации призываются резервисты, находящиеся в запасе военнообязанные и незабронированные лица в установленном порядке на период мобилизации", — говорит Пересада.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает следующее разъяснение определений:

призывники — лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве ВСУ, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Выходит, что во время военного положения мобилизации подлежат именно резервисты и военнообязанные. То есть, если мужчина до 25 лет имеет статус "военнообязанного" и зачислен в запас, то его без проблем призовут на военную службу.

Ранее адвокат Игорь Ясько в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал, могут ли вручить повестку абитуриенту.

Напомним, мы писали, без какого важного документа 17-летних абитуриентов не выпустят за границу.

Также мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023, а кто вообще не может быть мобилизованным.