Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Когда мужчин моложе 25 лет могут мобилизовать без их согласия: важный нюанс arrow

Когда мужчин моложе 25 лет могут мобилизовать без их согласия: важный нюанс

29 июня 2023 18:04
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — при каких условиях могут призвать мужчин до 25 лет
Военнообязаный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Еще в конце весны Верховная Рада приняла решение снизить предельный возраст призыва на срочную службу с 27 до 25 лет. Такое нововведение вызвало множество вопросов среди украинцев. В частности, как будет проходить мобилизация мужчин до 25 лет.

Об этом подробно рассказал адвокат Богдан Пересада на юридическом портале B2BConsult.

Читайте также:

Снижение призывного возраста — что необходимо знать о принятом законе

Правовед отметил, что ВРУ приняла проект Закона о внесении изменений в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" 30 мая 2023 года.

Документом вносятся изменения в ст. 15. "Призывной возраст. Призыв граждан Украины на срочную военную службу" ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", а именно: меняется призывной возраст с 27 на 25 лет.

Согласно последней информации на сайте ВРУ о судьбе этого законопроекта: "05.06.2023 Закон направлен на подпись Президенту Украины".

"То есть, по состоянию на сегодня вышеуказанный Закон не начал действовать, и соответственно, призывной возраст не изменен. Однако вероятность того, что указанный Закон будет подписан Президентом и он начнет действовать — очень высока", — рассказал адвокат.

Таким образом мобилизовать мужчину до 27 лет без его согласия не имеют права. Однако и здесь есть нюансы, о которых следует помнить.

 

Могут мобилизовать без согласия мужчину моложе 25 лет
Призыв на военную службу. Фото: МОТЦК и СП

Могут мобилизовать без согласия мужчину моложе 25 лет

Пока проект закона не подписал президент, мужчину до 27 лет без его согласия не имеют права мобилизовать. Однако при условии, что такой мужчина имеет статус "призывника".

Если же он имеет статус "военнообязанного" — на службу могут призвать без согласия. Это же правило касается и мужчин, которым еще не исполнилось 25 лет.

"На военную службу во время мобилизации призываются резервисты, находящиеся в запасе военнообязанные и незабронированные лица в установленном порядке на период мобилизации", — говорит Пересада.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает следующее разъяснение определений:

  • призывники — лица, приписанные к призывным участкам;
  • военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;
  • резервисты — лица, которые проходят службу в военном резерве ВСУ, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Выходит, что во время военного положения мобилизации подлежат именно резервисты и военнообязанные. То есть, если мужчина до 25 лет имеет статус "военнообязанного" и зачислен в запас, то его без проблем призовут на военную службу.

Ранее адвокат Игорь Ясько в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал, могут ли вручить повестку абитуриенту.

Напомним, мы писали, без какого важного документа 17-летних абитуриентов не выпустят за границу.

Также мы рассказывали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку летом 2023, а кто вообще не может быть мобилизованным.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз