Кількість вироків зростає: українські суди посилюють покарання для ухилянтів

Мобілізація в Україні. Фото: МОТЦК та СП

В Україні процедура мобілізації стає суворішою, через це в судах починають твердо реагувати на ситуації з ухиленням від призову. Внаслідок цього суди виносять справжні тюремні вироки.

Про це повідомляє видання "UBR", посилаючись на Єдиний реєстр судових рішень.

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Покарання для ухилянтів

Протягом останнього місяця реєстр судових рішень поповнився на ще 100 вироків, які стосуються ухилянтів. Переважно у судах таких чоловіків визнають винними в тому, що вони порушили Кримінальний кодекс. Їхнім покаранням є позбавлення волі на строк до трьох років з іспитовим строком від одного до двох років.

Альтернативи для обвинуваченого

Такі рішення ухвалюють тоді, коли обвинувачені дають згоду на співпрацю зі слідством. До прикладу, у Чернівецькій області в Кельменецькому районному суді підтвердили угоду зі слідством для ухилянта, якому вручили повістку, проте він не прийшов на збори. В такій ситуації обвинувачений визнав свою провину та погодився на угоду зі звинуваченням. У суді його засудили до трьох років в'язниці, проте завдяки іспитовому сроку у два роки суд звільнив його від покарання.

Кількість реальних вироків

"Якщо поглянути на судову практику за липень, то статистика є такою. Було винесено 121 умовний вирок. Тобто така людина по суті не понесе реального покарання. Із зали суду він поїде додому. Але в нього буде судимість. Водночас є 12 реальних вироків. Тобто люди понесуть реальне покарання. Найменше покарання, яке було передбачено судом — це штраф у розмірі 6,8 тис. грн. Такий вирок був лише один. Є два вироки — позбавлення волі на 1,5 року. 9 вироків — позбавлення волі терміном на 3 роки", — пояснив адвокат Олег Лук'янчиков.

Він наголосив, що незважаючи на статтю, яка передбачає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі, Кримінальний кодекс дозволяє суду врахувати особу правопорушника та призначити покарання нижче за той мінімум, який передбачений санкціями статті.

"Що хочеться підкреслити. Зверніть увагу на співвідношення. Якщо минулими місяцями кількість реальних вироків була 4-5%, то зараз кількість реальних вироків зросла у співвідношенні один до десяти, тобто 10% реальних вироків. Тобто тенденція йде у бік збільшення реальних вироків", — зауважив адвокат.

Нагадаємо, раніше начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач, пояснив, що саме допоможе уникнути багатьох проблем з мобілізацією, зокрема, під час вручення повісток на вулицях.