Число приговоров растет: украинские суды ужесточают наказание для уклонистов

Мобилизация в Украине. Фото: МОТЦК и СП

В Украине процедура мобилизации становится более суровой, поэтому в судах начинают твердо реагировать на ситуации с уклонением от призыва. В результате суды выносят настоящие тюремные приговоры.

Об этом сообщает издание "UBR", ссылаясь на Единый реестр судебных решений.

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Наказание для уклоняющихся

В течении последнего месяца реестр судебных решений пополнился еще 100 приговорами, касающимися уклонистов. Преимущественно в судах таких мужчин признают виновными в том, что они нарушили Уголовный кодекс. Их наказанием является лишение свободы сроком до трех лет с испытательным сроком от одного до двух лет.

Альтернативы для обвиняемого

Такие решения принимаются тогда, когда обвиняемые дают согласие на сотрудничество со следствием. К примеру, в Черновицкой области в Кельменецком районном суде подтвердили соглашение со следствием для уклоняющегося, которому вручили повестку, однако он не пришел на собрание. В такой ситуации обвиняемый признал свою вину и согласился на соглашение с обвинением. В суде его приговорили к трем годам тюрьмы, однако благодаря испытательному сроку в два года суд освободил его от наказания.

Количество реальных приговоров

"Если взглянуть на судебную практику за июль, то статистика такова. Был вынесен 121 условный приговор. То есть такой человек по существу не понесет реального наказания. Из зала суда он поедет домой. Но у него будет судимость. В то же время есть 12 реальных приговоров. То есть люди нанесут реальное наказание. Наименьшее наказание, которое было предусмотрено судом — это штраф в размере 6,8 тыс. грн. Такой приговор был только один. Есть два приговора — лишение свободы на 1,5 года", — объяснил адвокат Олег Лукьянчиков.

Он отметил, что несмотря на статью, предусматривающую наказание от 3 до 5 лет лишения свободы, Уголовный кодекс позволяет суду учесть личность правонарушителя и назначить наказание ниже того минимума, который предусмотрен санкциями статьи.

"Что хочется подчеркнуть. Обратите внимание на соотношение. Если в прошлые месяцы количество реальных приговоров было 4-5%, то сейчас количество реальных приговоров выросло в соотношении один к десяти, то есть 10% реальных приговоров. То есть тенденция идет в сторону увеличения реальных приговоров", — заметил адвокат.

Напомним, ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, что именно поможет избежать многих проблем с мобилизацией, в частности, при вручении повесток на улицах.