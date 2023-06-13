Мобілізація 2023 — адвокат назвав хворобу, з якою не призивають до лав ЗСУ

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

За даними МОЗ України, понад мільйон громадян нашої країни хворіють на цукровий діабет, при цьому близько 200 тис. пацієнтів змушені постійно приймати інсулін. Такі особи можуть бути як зняті з військового обліку, так і отримати висновок від ВЛК про обмежену придатність.

Про наявні нюанси детально розповідаємо далі в матеріалі.

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Мобілізація осіб з цукровим діабетом — що каже закон

Ступінь придатності/непридатності осіб до військової служби визначається згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402.

Захворювання цукровий діабет як стан здоров’я, що виключає або обмежує можливість призову на військову службу міститься в ст. 13 Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

При цьому в цій статті зазначені усі типи цукрового діабету та інших порушень регуляції глюкози Е10-Е16.

Далі в статті міститься поділ на значні, помірні, та незначні порушення функцій (пункти "а", "б", та "в"). Саме від віднесення хвороби до значних, помірних або незначних порушень функцій залежить чи підлягає особа мобілізації під час воєнного стану.

Пункт "а" — значні порушення, розлади, зумовлені тяжкими формами цукрового діабету з високою гіперглікемією (більше 13,7 ммоль/л) і глюкозурією.

Пункт "б" — помірні порушення, розлади зумовлені цукровим діабетом середньої тяжкості з помірною гіперглікемією (не більше 13,7 ммоль/л).

Пункт "в" — помірні порушення, належать форми цукрового діабету з невисокою гіперглікемією (8-9 ммоль/л).

Таким чином положення Розкладу хвороб пов’язують ступінь порушення функцій організму при цукровому діабеті не з його типом, а з рівнем глікемії (рівнем цукру в крові).

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

Чи можуть мобілізувати з цукровим діабетом

Про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку свідчить лише значне порушення функцій при цукровому діабеті. Таким чином наявність цукрового діабету будь-якого типу з рівнем глікемії понад 13,7 ммоль/л дають підстави для виключення з військового обліку з отриманням права перетину Державного кордону України. Такі особи не підлягають мобілізації.

Водночас особи з цукровим діабетом будь-якого типу з рівнем глікемії не більше 13,7 ммоль/л непридатні до військової служби в мирний час та обмежено придатні у воєнний час. Це означає, що від мобілізації таких осіб не звільнено.

Обмежено придатні військові не можуть потрапити до десантних військ, танкових військ, морської піхоти, але можуть виконувати штабну або тилову роботу. Але якщо їм дозволяє здоров'я, вони можуть виконувати завдання на передовій.

Обмежено придатні громадяни можуть служити:

у штабах;

у підрозділах забезпечення;

територіальних центрах комплектування, установ, організацій;

навчальних закладах.

На прийомі у лікаря. Фото: depositphotos.com

Як правильно підготуватися до ВЛК особам з цукровим діабетом

Адвокат Андрій Межирицький радить завчасно пройти медичне обстеження у цивільній або приватній лікарні та здати усі необхідні аналізи.

"При чому наполягайте, щоб заначили саме "цукровий діабет з гіперглікемією ___ ммоль/л". З цими документами можна йти на військово-лікарську комісію й наполягати, щоб відповідний лікар військової комісії підтвердив діагноз поставлений цивільними лікарями", — пояснює Межирицький.

В разі незгоди з висновками військово-лікарської комісії можна скаржитись з посиланням на наявні документи цивільних лікарів до обласного ТЦК або до суду.

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