Мобилизация 2023 — адвокат назвал болезнь, с которой не призывают в ряды ВСУ

Болеет более миллиона украинцев: с какой болезнью не мобилизуют
По данным Минздрава Украины, более миллиона граждан нашей страны болеют сахарным диабетом, при этом около 200 тыс. пациентов вынуждены постоянно принимать инсулин. Такие лица могут быть как сняты с военного учета, так и получить заключение от ВЛК об ограниченной пригодности.
Об имеющихся нюансах подробно рассказываем дальше в материале.
Мобилизация лиц с сахарным диабетом — что говорит закон
Степень годности/непригодности лиц к военной службе определяется согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008г. №402.
Заболевание сахарным диабетом как состояние здоровья, исключающее или ограничивающее возможность призыва на военную службу содержится в ст. 13 Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы.
При этом в этой статье отмечены все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы Е10-Е16.
Далее в статье содержится разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций (пункты "а", "б" и "в"). Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит от того, подлежит ли лицо мобилизации во время военного положения.
- Пункт "а" — значительные нарушения, расстройства, обусловленные тяжелыми формами сахарного диабета с высокой гипергликемией (более 13,7 ммоль/л) и глюкозурией.
- Пункт "б" — умеренные нарушения, расстройства обусловлены сахарным диабетом средней тяжести с умеренной гипергликемией (не более 13,7 ммоль/л).
- Пункт "в" — умеренные нарушения, принадлежат формы сахарного диабета с невысокой гипергликемией (8-9 ммоль/л).
Таким образом, положения Расписания болезней связывают степень нарушения функций организма при сахарном диабете не с его типом, а с уровнем гликемии (уровнем сахара в крови).
Могут мобилизовать с сахарным диабетом
О непригодности военной службы с исключением из военного учета свидетельствует лишь значительное нарушение функций при сахарном диабете. Таким образом, наличие сахарного диабета любого типа с уровнем гликемии свыше 13,7 ммоль/л дают основания для исключения из военного учета с получением права пересечения Государственной границы Украины. Такие лица не подлежат мобилизации.
В то же время, лица с сахарным диабетом любого типа с уровнем гликемии не более 13,7 ммоль/л непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны в военное время. Это означает, что от мобилизации таких лиц не освобождены.
Ограниченно пригодные военные не могут попасть в десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но могут выполнять штабную или тыловую работу. Но если им разрешает здоровье, они могут выполнять задачи на передовой.
Ограниченно пригодные граждане могут служить:
- в штабах;
- в подразделениях обеспечения;
- территориальных центрах комплектования, учреждений, организаций;
- учебных заведениях.
Как правильно подготовиться к ВЛК лицам с сахарным диабетом
Адвокат Андрей Межирицкий советует заблаговременно пройти медицинское обследование в гражданской или частной больнице и сдать необходимые анализы.
"При чем настаивайте, чтобы начали именно "сахарный диабет с гипергликемией ___ ммоль/л". С этими документами можно идти на военно-врачебную комиссию и настаивать, чтобы соответствующий врач военной комиссии подтвердил диагноз, поставленный гражданскими врачами", — объясняет Межирицкий.
В случае несогласия с выводами военно-врачебной комиссии можно жаловаться со ссылкой на имеющиеся документы гражданских врачей в областной ТЦК или в суд.
Раньше мы рассказывали, как подготовиться к прохождению ВЛК, если есть серьезные заболевания.
Напомним, мы писали, какие обследования военнообязанный должен пройти обязательно, какие специалисты должны его осмотреть и каков порядок обжалования ВЛК.
Также мы сообщали, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.