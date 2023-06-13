Мобилизация 2023 — адвокат назвал болезнь, с которой не призывают в ряды ВСУ

Военнообязанный проходит ВЛК. Фото: google.com

По данным Минздрава Украины, более миллиона граждан нашей страны болеют сахарным диабетом, при этом около 200 тыс. пациентов вынуждены постоянно принимать инсулин. Такие лица могут быть как сняты с военного учета, так и получить заключение от ВЛК об ограниченной пригодности.

Об имеющихся нюансах подробно рассказываем дальше в материале.

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Мобилизация лиц с сахарным диабетом — что говорит закон

Степень годности/непригодности лиц к военной службе определяется согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины утвержденным Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008г. №402.

Заболевание сахарным диабетом как состояние здоровья, исключающее или ограничивающее возможность призыва на военную службу содержится в ст. 13 Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы.

При этом в этой статье отмечены все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы Е10-Е16.

Далее в статье содержится разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций (пункты "а", "б" и "в"). Именно от отнесения болезни к значительным, умеренным или незначительным нарушениям функций зависит от того, подлежит ли лицо мобилизации во время военного положения.

Пункт "а" — значительные нарушения, расстройства, обусловленные тяжелыми формами сахарного диабета с высокой гипергликемией (более 13,7 ммоль/л) и глюкозурией.

Пункт "б" — умеренные нарушения, расстройства обусловлены сахарным диабетом средней тяжести с умеренной гипергликемией (не более 13,7 ммоль/л).

Пункт "в" — умеренные нарушения, принадлежат формы сахарного диабета с невысокой гипергликемией (8-9 ммоль/л).

Таким образом, положения Расписания болезней связывают степень нарушения функций организма при сахарном диабете не с его типом, а с уровнем гликемии (уровнем сахара в крови).

Военнообязанный проходит ВЛК. Фото: google.com

Могут мобилизовать с сахарным диабетом

О непригодности военной службы с исключением из военного учета свидетельствует лишь значительное нарушение функций при сахарном диабете. Таким образом, наличие сахарного диабета любого типа с уровнем гликемии свыше 13,7 ммоль/л дают основания для исключения из военного учета с получением права пересечения Государственной границы Украины. Такие лица не подлежат мобилизации.

В то же время, лица с сахарным диабетом любого типа с уровнем гликемии не более 13,7 ммоль/л непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны в военное время. Это означает, что от мобилизации таких лиц не освобождены.

Ограниченно пригодные военные не могут попасть в десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но могут выполнять штабную или тыловую работу. Но если им разрешает здоровье, они могут выполнять задачи на передовой.

Ограниченно пригодные граждане могут служить:

в штабах;

в подразделениях обеспечения;

территориальных центрах комплектования, учреждений, организаций;

учебных заведениях.

На приеме у врача. Фото: depositphotos.com

Как правильно подготовиться к ВЛК лицам с сахарным диабетом

Адвокат Андрей Межирицкий советует заблаговременно пройти медицинское обследование в гражданской или частной больнице и сдать необходимые анализы.

"При чем настаивайте, чтобы начали именно "сахарный диабет с гипергликемией ___ ммоль/л". С этими документами можно идти на военно-врачебную комиссию и настаивать, чтобы соответствующий врач военной комиссии подтвердил диагноз, поставленный гражданскими врачами", — объясняет Межирицкий.

В случае несогласия с выводами военно-врачебной комиссии можно жаловаться со ссылкой на имеющиеся документы гражданских врачей в областной ТЦК или в суд.

Раньше мы рассказывали, как подготовиться к прохождению ВЛК, если есть серьезные заболевания.

Напомним, мы писали, какие обследования военнообязанный должен пройти обязательно, какие специалисты должны его осмотреть и каков порядок обжалования ВЛК.

Также мы сообщали, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.