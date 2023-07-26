Відстрочка від мобілізації: адвокат розказав про хитрощі ТЦК і як з ними боротися

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

В Україні вже другий рік триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років вручають повістки. Тих, хто придатний за станом здоров'я можуть призвати на військову службу. Водночас деякі категорії громадян мають законне право на відстрочку. Та отримати її в ТЦК та СП не завжди легко і просто.

Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі розповів про два найпоширеніші виверти співробітників ТЦК та пояснив, як діяти.

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Так, правознавець зазначає, що мало не на кожному засіданні в різних областях країни ТЦК та СП використовують одну й ту саму фразу: "Надання відстрочки вирішує комісія і військовозобов’язаний повинен з’явитися особисто".

Проте насправді у ТЦК немає права відмовити військовозобов'язаному у законній відстрочці.

"Право на відстрочку — це імперативна норма. Вона виражається в категоричних розпорядженнях держави чинити певні дії та не допускає жодних відхилень. Простими словами — у ТЦК відсутнє право не надавати відстрочку. Є прямий обов'язок встановлений державою, тобто законом, надати відстрочку за наявності всіх документів. А якщо чогось не вистачає, попросити принести або запитати самостійно", — пояснює Сімутін.

Він підкреслив, якщо військовозобов'язаному намагаються відмовити у наданні відстрочки через відсутність певного документа, то в такому разі ТЦК повинні обґрунтувати та довести відсутність підстав для відстрочки.

"На цьому базується вся практика у справах, де оскаржується рішення суб'єкта владних повноважень", — стверджує адвокат.

Перевірка військово-облікових документів. Фото: ООТЦК та СП

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За словами Сімутіна, цей хитрий трюк ТЦК використовують, коли військовозобов'язані звертаються з письмовою заявою на відстрочку, відправивши лист поштою.

Зазвичай на це громадянам відповідають наступне, посилаючись на перший абзац постанови Кабміну №1487: "Військовозобов'язані повинні особисто повідомляти та надавати документи, що підтверджують право на відстрочку під час мобілізації".

При цьому вже в другому абзаці цієї ж постанови зазначається: "Враховуючи викладене, відстрочка розглядається за особистої присутності в ТЦК".

Роман Сімутін з цього приводу каже наступне:

"У постанові не зазначено, що документи необхідно розглядати за особистої присутності в ТЦК. А фраза "особисто повідомляти" означає у будь-який спосіб особисто, тобто поштою або безпосередньо подати в ТЦК".

Раніше ми повідомляли, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Нагадаємо, ми писали, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Також ми розповідали, як діяти після вручення повістки та що брати з собою до ТЦК.