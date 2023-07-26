Отсрочка от мобилизации: адвокат рассказал об уловках ТЦК и как с ними бороться

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

В Украине уже второй год продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным возрастом от 18 до 60 лет вручают повестки. Пригодных по состоянию здоровья могут призвать на военную службу. В то же время некоторые категории граждан имеют законное право на отсрочку. Но получить ее в ТЦК и СП не всегда просто и легко.

Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале рассказал о двух самых распространенных уловках сотрудников ТЦК и объяснил, как действовать.

Читайте также:

Хитрость от ТЦК №1 и можно ли с ней бороться

Так, правовед отмечает, что чуть ли не на каждом заседании в разных областях страны ТЦК и СП используют одну и ту же фразу: "Предоставление отсрочки решает комиссия и военнообязанный должен появиться лично".

Однако на самом деле у ТЦК нет права отказать военнообязанному в законной отсрочке.

"Право на отсрочку — это императивная норма. Она выражается в категорических распоряжениях государства совершать определенные действия и не допускает никаких отклонений. Простыми словами — у ТЦК отсутствует право не предоставлять отсрочку. Есть прямая обязанность, установленная государством, то есть законом, предоставить отсрочку при наличии всех документов. А если чего-то не хватает, попросить принести или спросить самостоятельно", — объясняет Симутин.

Он подчеркнул, что если военнообязанному пытаются отказать в предоставлении отсрочки из-за отсутствия определенного документа, то в таком случае ТЦК должны обосновать и доказать отсутствие оснований для отсрочки.

"На этом базируется вся практика по делам, где оспаривается решение субъекта властных полномочий", — утверждает адвокат.

Проверка военно-учетных документов. Фото: ООТЦК и СП

Хитрость от ТЦК №2 и как ее избежать

По словам Симутина, этот хитрый трюк ТЦК используют, когда военнообязанные обращаются с письменным заявлением на отсрочку, отправив письмо по почте.

Обычно на это гражданам отвечают следующее, ссылаясь на первый абзац постановления Кабмина №1487: "Военнообязанные должны лично сообщать и предоставлять документы, подтверждающие право на отсрочку во время мобилизации".

При этом уже во втором абзаце этого же постановления отмечается: "Учитывая изложенное, отсрочка рассматривается при личном присутствии в ТЦК".

Роман Симутин по этому поводу говорит следующее:

"В постановлении не указано, что документы необходимо рассматривать при личном присутствии в ТЦК. А фраза "лично сообщать" означает любым способом лично, то есть по почте или непосредственно подать в ТЦК".

Ранее мы сообщали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Напомним, мы писали, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

Также мы рассказывали, как поступать после вручения повестки и что брать с собой в ТЦК.