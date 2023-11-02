Як вищі навчальні заклади в Україні заробляють на ухилянтах — розслідування

Студенти в університеті. Ілюстративне фото: chudo.tech

В цьому році близько 110 тисяч чоловіків скористалися вступом до університету, аби уникнути мобілізації. Минулого року ця цифра сягала 85 тисяч військовозобов'язаних.

Про це повідомляє NGL.media.

Читайте також:

Зростання кількості дорослих студентів-чоловіків в Україні

За даними журналістів, частина чоловіків, які є студентами-першокурсниками платної форми навчання у 2023 році зросла до 70%. Середній вік таких студентів збільшився до 27. Дуже відчутне зростання можна помітити серед чоловіків, яким 30-40+ років.

"Причини такого гендерного і вікового дисбалансу очевидні — як і минулого року статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану. Попри те, що середня вартість року навчання в українських ЗВО зросла до 23,7 тис. грн, умови вступу на контракт залишились спрощеними — на деякі спеціальності достатньо було простої співбесіди чи мотиваційного листа", — йдеться у повідомленні.

Ще однією причиною є додатковий дохід для вищих навчальних закладів. В цьому році українські університети отримали понад 2,6 млрд грн тільки за навчання чоловіків, які мають не студентський вік. В минулому році такий додатковий дохід становив 1,7 млрд грн.

Що кажуть в уряді

Зазначається, що уряд не бачить проблем в тому, що ВНЗ збільшують без контролю кількість місць на контракті. Єдина умова вступу — мати можливість заплатити.

"Певні обмеження у кількості студентів-платників все ж існують, але у довоєнний період навіть найпопулярніші університети використовували не більше 20% своєї квоти. Тому різке зростання контрактників у 2022-2023 рр. загалом вписується у закладені понад 15 років тому нормативи, хоч не можна виключити, що окремі ЗВО уже перевищили їх", — додали у повідомленні.

Вирішення проблеми зі вступом

В матеріалі пояснюють, що для того, аби було неможливо зловживати в таких випадках, необхідно зменшити квоти, які вже існують, на платну форму навчання до нормальних розмірів.

Крім того, має бути запроваджено для контрактників хоча б мінімальний відбір шляхом тестувань або іспитів. Проте Міністерство освіти та науки України не прийняло жодних рішень.

"Натомість з’явилися ініціативи від політиків, які не могли не звернути уваги на цю ситуацію. Наразі у Верховній Раді зареєстровані чотири законопроекти, проте усі вони пропонують боротися з проблемою шляхом обмеження прав самих потенційних студентів — попри те, що і у мирні часи до університетів щороку вступали кілька тисяч українців "нестудентського віку"", — зазначають журналісти.

Проте наразі для них це може бути заборонено. До прикладу, є законопроект депутатів Федора Веніславського та Мар’яни Безуглої від "Слуги народу". Він передбачає скасування відстрочки від мобілізації для тих чоловіків, які вирішили отримати додаткову освіту у віці 30 років та старше.

Чому законопроєкт не діє

Такий законопроєкт було внесено до Верховної Ради ще 5 вересня, проте досі є неактивним, ймовірно, він міг отримати негативні відгуки від головного науково-експертного управління і комітету з євроінтеграції.

"Основна претензія до законопроекту Веніславського-Безуглої — дискримінація за віком. У випадку ухвалення під його дію можуть підпасти десятки тисяч чоловіків. Як свідчить аналіз NGL.media, загалом цього року у ЗВО на платне денне навчання вступили 71 тис. чоловіків віком понад 30 років, у тому числі майже 23 тис. з них пішли на нижчий чи той же освітній рівень, який уже мали", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, в Україні можуть зменшити граничний вік перебування призовника на обліку з 27 до 25 років. Відповідний законопроєкт перебуває на підписі у президента Зеленського. І хоч він понад пів року не підписує цей закон, експерти наголошують, що цей документ — шлях до поповнення мобілізаційного резерву.