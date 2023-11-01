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Українців залякують фейками щодо змін у мобілізації — у ЦПД попередили

1 листопада 2023 19:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
У ЦПД попередили українців про фейк щодо змін у мобілізації з 1 листопада
Військовозобов'язаний читає новини про мобілізацію в Україні. Колаж: Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Низка українських ЗМІ та Telegram-каналів у гонитві за популярністю та більшим охопленням поширюють новину з маніпулятивним заголовком щодо зміни правил загальної мобілізації, які ніби почнуть діяти вже з 1 листопада. Через такі дії у суспільстві виникла справжня паніка. 

Про чергову фейкову новину, яка немає нічого спільного з реальністю, попередив громадян України Центр протидії дезінформації.

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Так, на офіційному порталі пресслужба ЦПД виклала скріншот маніпулятивної новини з українського сайту новин. 

У даній статті йдеться про те, що з 1 листопада в Україні нібито посилять мобілізацію та зможуть призвати на військову службу чоловіків віком від 18 до 24 років, а також військовозобов’язаних жінок.

"Насправді новина містить маніпуляцію, оскільки загальна мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення рф 24.02.2022, якій підлягають усі військовозобов'язані чоловіки — громадяни України, віком від 18 до 60 років", — підкреслюють у ЦПД. 

Єдина зміна правил та умов мобілізації полягає лише в тому, що з 01.11.2023 на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Проте, вони не будуть отримувати повістки й мобілізовувати примусово їх також не збираються. 

Варто зауважити, що українські чоловіки, які не проходили строкову службу та яким не виповнилося 28 років, не можуть бути примусово мобілізовані до лав ЗСУ. 

У ЦПД закликали українські ЗМІ та Telegram-канали не використовувати клікбейтні заголовки у своїх новинах, що можуть ввести в оману читачів і посіяти панічні настрої серед населення. 

 

Зміни у мобілізації з 1 листопада - у ЦПД попередили про фейк
Маніпуляції щодо змін у мобілізації з 1 листопада. Зображення: cpd.gov.ua

Раніше ми писали про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив українців про шахраїв, які пишуть від його імені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова

Також ми розповідали, як за допомогою ІПСО в TikTok намагаються зірвати мобілізацію в Україні.

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