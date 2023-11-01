У ЦПД попередили українців про фейк щодо змін у мобілізації з 1 листопада

Військовозобов'язаний читає новини про мобілізацію в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Низка українських ЗМІ та Telegram-каналів у гонитві за популярністю та більшим охопленням поширюють новину з маніпулятивним заголовком щодо зміни правил загальної мобілізації, які ніби почнуть діяти вже з 1 листопада. Через такі дії у суспільстві виникла справжня паніка.

Про чергову фейкову новину, яка немає нічого спільного з реальністю, попередив громадян України Центр протидії дезінформації.

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Так, на офіційному порталі пресслужба ЦПД виклала скріншот маніпулятивної новини з українського сайту новин.

У даній статті йдеться про те, що з 1 листопада в Україні нібито посилять мобілізацію та зможуть призвати на військову службу чоловіків віком від 18 до 24 років, а також військовозобов’язаних жінок.

"Насправді новина містить маніпуляцію, оскільки загальна мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення рф 24.02.2022, якій підлягають усі військовозобов'язані чоловіки — громадяни України, віком від 18 до 60 років", — підкреслюють у ЦПД.

Єдина зміна правил та умов мобілізації полягає лише в тому, що з 01.11.2023 на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Проте, вони не будуть отримувати повістки й мобілізовувати примусово їх також не збираються.

Варто зауважити, що українські чоловіки, які не проходили строкову службу та яким не виповнилося 28 років, не можуть бути примусово мобілізовані до лав ЗСУ.

У ЦПД закликали українські ЗМІ та Telegram-канали не використовувати клікбейтні заголовки у своїх новинах, що можуть ввести в оману читачів і посіяти панічні настрої серед населення.

Маніпуляції щодо змін у мобілізації з 1 листопада. Зображення: cpd.gov.ua

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