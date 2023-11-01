В ЦПД предупредили украинцев о фейке про изменения в мобилизации с 1 ноября

Военнообязанный читает новости о мобилизации в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Ряд украинских СМИ и Telegram-каналов в погоне за популярностью и большим охватом распространяют новость с манипуляционным заголовком по изменению правил общей мобилизации, которые якобы начнут действовать уже с 1 ноября. Из-за таких действий в обществе возникла настоящая паника.

Об очередной фейковой новости, не имеющей ничего общего с реальностью, предупредил граждан Украины Центр противодействия дезинформации.

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Так, на официальном портале пресс-служба ЦПД выложила скриншот манипуляционной новости с украинского новостного сайта.

В данной статье говорится, что с 1 ноября в Украине якобы усилят мобилизацию и смогут призвать на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, а также военнообязанных женщин.

"На самом деле новость содержит манипуляцию, поскольку общая мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабного вторжения россии 24.02.2022, которой подлежат все военнообязанные мужчины — граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет", — подчеркивают в ЦПД.

Единственное изменение правил и условий мобилизации состоит лишь в том, что с 01.11.2023 на военный учет должны стать женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Однако они не будут получать повестки и мобилизовать принудительно их также не собираются.

Стоит отметить, что украинские мужчины, не проходившие срочную службу и которым не исполнилось 28 лет, не могут быть принудительно мобилизованы в ряды ВСУ.

В ЦПИ призвали украинские СМИ и Telegram-каналы не использовать кликбейтные заголовки в своих новостях, которые могут обмануть читателей и посеять панические настроения среди населения.

Манипуляции про изменения в мобилизации с 1 ноября. Изображение: cpd.gov.ua

Ранее мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил украинцев о мошенниках, пишущих от его имени.

Напомним, мы сообщали, что спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Умерова.

Также мы рассказывали, как с помощью ИПСО в TikTok пытаются сорвать мобилизацию в Украине.