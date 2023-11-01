Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Украинцев запугивают фейками про изменения в мобилизации — в ЦПД предупредили arrow

Украинцев запугивают фейками про изменения в мобилизации — в ЦПД предупредили

1 ноября 2023 19:04
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
В ЦПД предупредили украинцев о фейке про изменения в мобилизации с 1 ноября
Военнообязанный читает новости о мобилизации в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Ряд украинских СМИ и Telegram-каналов в погоне за популярностью и большим охватом распространяют новость с манипуляционным заголовком по изменению правил общей мобилизации, которые якобы начнут действовать уже с 1 ноября. Из-за таких действий в обществе возникла настоящая паника.

Об очередной фейковой новости, не имеющей ничего общего с реальностью, предупредил граждан Украины Центр противодействия дезинформации.

Читайте также:

Так, на официальном портале пресс-служба ЦПД выложила скриншот манипуляционной новости с украинского новостного сайта.

В данной статье говорится, что с 1 ноября в Украине якобы усилят мобилизацию и смогут призвать на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, а также военнообязанных женщин.

"На самом деле новость содержит манипуляцию, поскольку общая мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабного вторжения россии 24.02.2022, которой подлежат все военнообязанные мужчины — граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет", — подчеркивают в ЦПД.

Единственное изменение правил и условий мобилизации состоит лишь в том, что с 01.11.2023 на военный учет должны стать женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Однако они не будут получать повестки и мобилизовать принудительно их также не собираются.

Стоит отметить, что украинские мужчины, не проходившие срочную службу и которым не исполнилось 28 лет, не могут быть принудительно мобилизованы в ряды ВСУ.

В ЦПИ призвали украинские СМИ и Telegram-каналы не использовать кликбейтные заголовки в своих новостях, которые могут обмануть читателей и посеять панические настроения среди населения.

 

Изменения в мобилизации с 1 ноября - в ЦПИ предупредили о фейке
Манипуляции про изменения в мобилизации с 1 ноября. Изображение: cpd.gov.ua

Ранее мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил украинцев о мошенниках, пишущих от его имени.

Напомним, мы сообщали, что спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра обороны Умерова.

Также мы рассказывали, как с помощью ИПСО в TikTok пытаются сорвать мобилизацию в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме