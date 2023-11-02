Как высшие учебные заведения в Украине зарабатывают на уклонистах — расследование

Студенты в университете. Иллюстративное фото: chudo.tech

В этом году около 110 тысяч мужчин воспользовались поступлением в университет, чтобы избежать мобилизации. В прошлом году эта цифра достигала 85 тысяч военнообязанных.

Об этом сообщает NGL.media.

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Рост количества взрослых студентов-мужчин в Украине

По данным журналистов, часть мужчин, являющихся студентами-первокурсниками платной формы обучения в 2023 году, выросла до 70%. Средний возраст таких студентов увеличился до 27. Очень ощутимый рост можно заметить среди мужчин старше 30-40 лет.

"Причины такого гендерного и возрастного дисбаланса очевидны — как и в прошлом году статус студента гарантирует отсрочку от мобилизации в период военного положения. Несмотря на то, что средняя стоимость года обучения в украинских ЗВО выросла до 23,7 тыс. грн, условия вступления на контракт остались упрощенными — на некоторые специальности достаточно было простого собеседования или мотивационного письма", — говорится в сообщении.

Еще одной причиной является дополнительный доход для вузов. В этом году украинские университеты получили более 2,6 млрд грн только за обучение мужчин, не имеющих студенческий возраст. В прошлом году такой дополнительный доход составил 1,7 млрд грн.

Что говорят в правительстве

Отмечается, что правительство не видит проблем в том, что вузы увеличивают без контроля количество мест на контракте. Единственное условие вступления — иметь возможность заплатить.

"Определенные ограничения в количестве студентов-плательщиков все же существуют, но в довоенный период даже самые популярные университеты использовали не более 20% своей квоты. Поэтому резкий рост контрактников в 2022-2023 годах в целом вписывается в заложенные более 15 лет назад нормативы, хотя нельзя исключить, что отдельные ЗВО уже превысили их", — добавили в сообщении.

Решение проблемы со вступлением

В материале объясняют, что для того, чтобы было невозможно злоупотреблять в таких случаях, необходимо уменьшить уже существующие квоты на платную форму обучения до нормальных размеров.

Кроме того, должен быть введен для контрактников хотя бы минимальный отбор путем тестирования или экзаменов. Однако Министерство образования и науки Украины не приняло никаких решений.

"Вместо этого появились инициативы от политиков, которые не могли не обратить внимания на эту ситуацию. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы четыре законопроекта, однако все они предлагают бороться с проблемой путем ограничения прав самих потенциальных студентов — несмотря на то, что и в мирное время до университетов ежегодно поступали несколько тысяч украинцев "нестуденческого возраста", — отмечают журналисты.

Однако для них это может быть запрещено. К примеру, есть законопроект депутатов Федора Вениславского и Марьяны Безуглой от "Слуги народа". Он предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для тех мужчин, которые решили получить дополнительное образование в возрасте 30 лет и старше.

Почему законопроект не действует

Такой законопроект был внесен в Верховную Раду еще 5 сентября, однако до сих пор неактивен, вероятно, он мог получить негативные отзывы от главного научно-экспертного управления и комитета по евроинтеграции.

"Основная претензия к законопроекту Вениславского-Безуглой — дискриминация по возрасту. В случае принятия под его действие могут подпасть десятки тысяч мужчин. Как свидетельствует анализ NGL.media, в этом году в ЗВО на платное дневное обучение поступили 71 тыс. мужчин старше 30 лет, в том числе почти 23 тыс. из них пошли на более низкий или тот же образовательный уровень, который уже имели", — подытожили в издании.

Напомним, в Украине могут снизить предельный возраст пребывания призывника на учете с 27 до 25 лет. Соответствующий законопроект находится на подписи у президента Зеленского. И хотя он больше полугода не подписывает этот закон, эксперты отмечают, что этот документ — путь к пополнению мобилизационного резерва.