Мобілізація в Україні — як чоловікам правильно відмовитися від повістки

Військовозобов'язаному чоловіку виписують повістку на вулиці. Фото: ПОТЦК та СП

Другий рік в Україні не зупиняється загальна мобілізація. Кожен військовозобов'язаний чоловік отримує повістку, за якою має з'явитися до ТЦК та СП для оновлення військово облікових даних. Після чого особу можуть направити на ВЛК й у разі придатності та відсутності відстрочки, мобілізувати до лав ЗСУ. Проте, у деяких випадках громадянин має право відмовитися від отримання повістки.

Які існують законні способи це зробити та як правильно відмовитися від вручення цього документу, пояснила юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян в коментарі РБК-Україна.

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Правознавиця наголосила, що такий варіант розвитку подій "можливий та цілком законний в окремих випадках".

"Проте, потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об’єктивних причин не можна", — зазначає юристка.

Серед поважних причин для відмови від отримання повістки:

документ містить неправильні дані про отримувача;

немає печатки;

відсутній підпис комісара ТЦК та СП;

повістку вручає не уповноважена для цього особа.

Таким чином, якщо при врученні повістки ви зауважили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання та отримання.

Якщо ви відмовляєтесь, співробітник ТЦК та СП повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності двох свідків.

Після фіксації вашої відмови від отримання повістки та складання відповідного акту, справа передається на розгляд керівнику ТЦК та СП. Слід знати, що він може стягнути штраф за порушення правил військового обліку.

Та штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що ви відмовились від повістки, підкреслює правозахисниця.

"Пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП", — додала Козян.

Раніше ми писали, які види повісток можуть вручати прямо на вулиці.

Нагадаємо, ми повідомляли, де військовозобов'язаному чоловіку можуть вручити бойову повістку.

Також ми розповідали, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому, та який має бути порядок дій.