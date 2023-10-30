Порушення правил військового обліку — які штрафи загрожують українцям 2023 року

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП

Через повномасштабну війну, яку розв'язала країна-агресорка росія, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. При цьому в нашій державі діють певні правила військового обліку, за порушення яких можна отримати покарання.

Адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі пояснив, які штрафи загрожують тим, хто порушує правила обліку військовозобов'язаних та чи можлива кримінальна відповідальність.

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Яка відповідальність за порушення військового обліку

Так, за словами правознавця, у Кодексі України про адміністративні правопорушення є ст. 210, яка передбачає відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема, за нестання вчасно на облік).

За це штраф — від 510 до 850 грн. За повторне порушення протягом року, а також вчинення його в особливий період штраф зростає до 1700 грн.

Якщо військовозобов’язаний не перебуває на військовому обліку та ухиляється від нього, то після першого попередження від керівника ТЦК та СП може настати кримінальна відповідальність за ст. 337 Кримінального кодексу. Важливо, що законодавство не визначає форму відповідного попередження. У такому разі штраф буде від 5100 до 8500 грн. Замість штрафу суд може призначити виправні роботи до одного року.

Водночас Кравець наголосив, що відповідно до ст. 38 КУпАП, чітко передбачені строки притягнення до відповідальності.

"Строк притягнення в такому випадку до відповідальності складає, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при правопорушенні, що триває, не пізніше як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення, відповідно до цього кодексу, підвідомчі суду. Поки вони суду не підвідомчі", — підкреслив адвокат.

Військовозобов'язаний в ТЦК. Фото: Facebook/МОТЦК та СП

Хто уповноважений складати адмінпротокол про порушення військового обліку

Кравець також розповів, що представники ТЦК, відповідно до ст. 235 того ж КУпАП, уповноважені для складання відповідних адміністративних протоколів і направлення у виконавчу службу для стягнення штрафу.

Представники ТЦК складають протокол, у якому зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи;

дата і час розгляду даної справи (може бути у той же день, або інша дата впродовж 14 днів).

Протокол має бути підписаний:

особою, яка його склала;

особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа має написати пояснення мотивів свого відмовлення від підписання.

Протокол складається у двох примірниках, один з яких видають військовозобов’язаному.

Якщо людина, щодо якої складена постанова, не згодна із нею, то має право оскаржити її в суді. Строк оскарження — 10 днів.

Якщо протягом 15 днів громадянин не сплатив штраф та не оскаржив постанову у суді — постанова передається до виконавчої служби. Виконавча служба здійснює примусове стягнення, але вже у подвійному розмірі від суми штрафу. Також доведеться заплатити виконавчий збір.

Що вважається порушенням військового обліку

Порушенням правил ведення військового обліку вважається:

Непостановка на військовий обліку під час досягнення 17 річного віку. Псування військово-облікових документів та втрата їх з необережності. Ігнорування проходження військово-лікарської комісії. Не заміна приписного посвідчення на військовий квиток, якщо є така потреба. Проживання особи за адресою без постановки на військовий облік. Неповідомлення ТЦК та СП стосовно зміни фактичного місця проживання.

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