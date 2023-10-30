Нарушение правил военного учета — какие штрафы грозят украинцам в 2023 году

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП

Из-за полномасштабной войны, которую развязала страна-агрессорская россия, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Призову на военную службу подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. При этом в нашем государстве действуют определенные правила военного учета, за нарушение которых можно получить наказание.

Адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале объяснил, какие штрафы грозят тем, кто нарушает правила учета военнообязанных и возможна ли уголовная ответственность.

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Какая ответственность за нарушение военного учета

Так, по словам правоведа, в Кодексе Украины об административных правонарушениях есть ст. 210, которая предусматривает ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (в частности, за не постановку вовремя на учет).

За это штраф — от 510 до 850 грн. За повторное нарушение в течение года, а также совершение его в особый период штраф возрастает до 1700 грн.

Если военнообязанный не стоит на военном учете и уклоняется от него, то после первого предупреждения от руководителя ТЦК и СП может наступить уголовная ответственность по ст. 337 Уголовного кодекса. Важно, что законодательство не определяет форму соответствующего предупреждения. В таком случае штраф будет от 5100 до 8500 грн. Вместо штрафа суд может назначить исправительные работы до одного года.

В то же время Кравец подчеркнул, что согласно ст. 38 КУоАП, четко предусмотрены сроки привлечения к ответственности.

"Срок привлечения в таком случае к ответственности составляет, административное взыскание может быть наложено не позднее, чем через два месяца со дня совершения правонарушения, а при продолжающемся правонарушении не позднее чем через два месяца со дня его выявления, за исключением случаев, когда дела об административных правонарушениях, согласно этому кодексу, подведомственны суду. Пока они суду не подведомственны", — подчеркнул адвокат.

Военнообязанный в ТЦК. Фото: Facebook/МОТЦК и СП

Кто уполномочен составлять админпротокол о нарушении военного учета

Кравец также рассказал, что представители ТЦК, согласно ст. 235 того же КУоАП, уполномоченные для составления соответствующих административных протоколов и направления в исполнительную службу для взыскания штрафа.

Представители ТЦК составляют протокол, в котором указываются:

дата и место его составления;

должность, фамилию, имя, отчество лица, составившего протокол;

сведения о лице, привлекаемом к административной ответственности;

место, время совершения и сущность административного правонарушения;

нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное правонарушение;

объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности;

другие сведения, необходимые для разрешения дела;

дата и время рассмотрения данного дела (может быть в тот же день или другая дата в течение 14 дней).

Протокол должен быть подписан:

лицом, его составившим;

лицом, привлекаемым к административной ответственности.

В случае отказа лица, привлекаемого к административной ответственности, от подписания протокола, в нем делается запись об этом. Лицо должно написать объяснение мотивов своего отказа от подписания.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых выдается военнообязанному.

Если человек, в отношении которого составлено постановление, не согласен с ним, то имеет право обжаловать его в суде. Срок обжалования — 10 дней.

Если в течение 15 дней гражданин не уплатил штраф и не обжаловал постановление в суде — постановление передается в исполнительную службу. Исполнительная служба производит принудительное взыскание, но уже в двойном размере от суммы штрафа. Также придется заплатить исполнительный сбор.

Что считается нарушением военного учета

Нарушением правил ведения военного учета считается:

Не постановка на военном учете при достижении 17 летнего возраста. Порча военно-учетных документов и потеря их по неосторожности. Игнорирование прохождения военно-врачебной комиссии. Не замена приписного удостоверения на военный билет, в случае необходимости. Проживание лица по адресу без постановки на военный учет. Несообщение ТЦК и СП об изменении фактического места жительства.

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