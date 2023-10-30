Мобилизация в Украине — как мужчинам правильно отказаться от повестки

Военнообязанному мужчине выписывают повестку на улице. Фото: ПОТЦК и СП

Второй год в Украине не останавливается всеобщая мобилизация. Каждый военнообязанный мужчина получает повестку, по которой должен явиться в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных. После чего человек может быть направлен на ВВК и в случае пригодности и отсутствия отсрочки, мобилизован в ряды ВСУ. Однако в некоторых случаях гражданин имеет право отказаться от получения повестки.

Какие существуют законные способы это сделать и как правильно отказаться от вручения этого документа, пояснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в комментарии РБК-Украина.

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Правовед отметила, что такой вариант развития событий "возможен и вполне законен в отдельных случаях".

"Однако нужно понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя", — отмечает юрист.

Среди уважительных причин для отказа от получения повестки:

документ содержит неверные данные о получателе;

нет печати;

отсутствует подпись комиссара ТЦК и СП;

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо.

Таким образом, если при вручении повестки вы заметили объективные ошибки, существует возможность отказаться от подписания и получения.

Если вы отказываетесь, сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии двух свидетелей.

После фиксации вашего отказа от получения повестки и составления соответствующего акта дело передается на рассмотрение руководителю ТЦК и СП. Следует знать, что он может взыскать штраф за нарушение правил военного учета.

Но штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП будут доказывать, что вы нарушили правила учета, то есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что вы отказались от повестки, подчеркивает правозащитница.

"Помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность. Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП", — добавила Козян.

Раньше мы писали, какие виды повесток могут вручать прямо на улице.

Напомним, мы сообщали, где военнообязанному мужчине могут вручить боевую повестку.

Также мы рассказывали, как правильно реагировать, если сотрудники ТЦК принесли повестку военнообязанному домой и какой должен быть порядок действий.