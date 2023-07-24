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Як отримати статус УБД громадянам, які добровільно стали на захист держави

24 липня 2023 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як отримати статус УБД громадянам, які добровільно стали на захист держави
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нещодавно Кабінет міністрів України затвердив порядок встановлення факту безпосередньої участі у захисті держави добровольців, які офіційно не були у складі силових структур з 24 лютого 2022 року. Закон № 2864-IX передбачає можливість отримання статусу учасника бойових дій громадянам, які добровільно стали на захист в перший місяць вторгнення РФ, не встигнувши офіційно вступити до лав військових об’єднань, формувань чи правоохоронних органів. 

Про це повідомляє омбудсман України Дмитро Лубінець.

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Закон також визнає коло осіб, які стали особами з інвалідністю під час захисту держави. 

Лубінець розповів, що рішення про надання статусу УБД особам, які добровільно захищали країну, буде прийматися Міжвідомчою комісією, що діє при Міністерстві у справах ветеранів України. Вона також зможе видати:

  • довідку за формою згідно з додатком 6 до постанови КМУ № 413 — для осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • довідку за формою згідно з додатком до постанови КМУ № 740 — для членів сімей загиблих (померлих) захисників України.

За словами омбудсмана, ці довідки будуть однією з необхідних підстав для подальшого встановлення одного зі статусів: особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого (померлого) захисника України.

"Наголошу, що ця постанова Уряду дозволить забезпечити додержання прав вказаної категорії захисників України, добровольців, які стали особами з інвалідністю та членів родин загиблих (померлих) захисників України, які добровільно стали на захист Батьківщини", — зазначив Лубінець.

Омбудсман опублікував інфографіку та розповів детальніше про отримання статусу УБД:

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Отримання статусу УБД. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
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Отримання статусу УБД. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
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Отримання статусу УБД. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
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Отримання статусу УБД. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Нагадаємо, українські захисники та захисниці, які стали на захист територіальної цілісності України, отримують статус учасника бойових дій (УБД), який наділяє свого власника низкою пільг та соціальних гарантій. На нього також мають право претендувати службовці територіальної оборони (ТрО). 

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