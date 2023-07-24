Как получить статус УБД гражданам, которые добровольно стали на защиту государства

Удостоверение участника боевых действий. Фото: google.com

Недавно Кабинет министров Украины утвердил порядок установления факта непосредственного участия в защите государства добровольцев, официально не находившихся в составе силовых структур с 24 февраля 2022 года. Закон №2864-IX предусматривает возможность получения статуса участника боевых действий гражданам, добровольно вставшим на защиту в первый месяц вторжения РФ, не успев официально вступить в ряды военных объединений, формирований или правоохранительных органов.

Об этом сообщает омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

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Закон также признает круг лиц, которые стали лицами с инвалидностью во время защиты государства.

Лубинец рассказал, что решение о предоставлении статуса УБД лицам, добровольно защищавшим страну, будет приниматься Межведомственной комиссией, действующей при Министерстве по делам ветеранов Украины. Она также сможет выдать:

справку по форме согласно приложению 6 к постановлению КМУ № 413 — для лиц с инвалидностью вследствие войны;

справку по форме согласно приложению к постановлению КМУ № 740 — для членов семей погибших (умерших) защитников Украины.

По словам омбудсмена, эти справки будут одним из необходимых оснований для дальнейшего установления одного из статусов: лица с инвалидностью вследствие войны или члена семьи погибшего (умершего) защитника Украины.

"Подчеркну, что это постановление Правительства позволит обеспечить соблюдение прав указанной категории защитников Украины, добровольцев, которые стали лицами с инвалидностью и членов семей погибших (умерших) защитников Украины, которые добровольно стали на защиту Родины", — отметил Лубинец.

Омбудсман опубликовал инфографику и рассказал подробнее о получении статуса УБД:

Получение статуса УБД. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Получение статуса УБД. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Получение статуса УБД. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Получение статуса УБД. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Напомним, украинские защитники и защитницы, вставшие на защиту территориальной целостности Украины, получают статус участника боевых действий (УБД), наделяющего своего владельца рядом льгот и социальных гарантий. На него также вправе претендовать служащие территориальной обороны (ТРО).