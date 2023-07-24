Как получить статус УБД гражданам, которые добровольно стали на защиту государства
Недавно Кабинет министров Украины утвердил порядок установления факта непосредственного участия в защите государства добровольцев, официально не находившихся в составе силовых структур с 24 февраля 2022 года. Закон №2864-IX предусматривает возможность получения статуса участника боевых действий гражданам, добровольно вставшим на защиту в первый месяц вторжения РФ, не успев официально вступить в ряды военных объединений, формирований или правоохранительных органов.
Об этом сообщает омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.
Статус УБД для добровольцев
Закон также признает круг лиц, которые стали лицами с инвалидностью во время защиты государства.
Лубинец рассказал, что решение о предоставлении статуса УБД лицам, добровольно защищавшим страну, будет приниматься Межведомственной комиссией, действующей при Министерстве по делам ветеранов Украины. Она также сможет выдать:
- справку по форме согласно приложению 6 к постановлению КМУ № 413 — для лиц с инвалидностью вследствие войны;
- справку по форме согласно приложению к постановлению КМУ № 740 — для членов семей погибших (умерших) защитников Украины.
По словам омбудсмена, эти справки будут одним из необходимых оснований для дальнейшего установления одного из статусов: лица с инвалидностью вследствие войны или члена семьи погибшего (умершего) защитника Украины.
"Подчеркну, что это постановление Правительства позволит обеспечить соблюдение прав указанной категории защитников Украины, добровольцев, которые стали лицами с инвалидностью и членов семей погибших (умерших) защитников Украины, которые добровольно стали на защиту Родины", — отметил Лубинец.
Омбудсман опубликовал инфографику и рассказал подробнее о получении статуса УБД:
Напомним, украинские защитники и защитницы, вставшие на защиту территориальной целостности Украины, получают статус участника боевых действий (УБД), наделяющего своего владельца рядом льгот и социальных гарантий. На него также вправе претендовать служащие территориальной обороны (ТРО).