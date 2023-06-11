Адвокатеса назвала причини, коли можна не з'явитися в військкомат у зазначений час

Військовий перевіряє військовий квиток. Фото: google.com

Під час мобілізації в Україні чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістку будь-де. Однак є ряд поважних причин не з'являтися в військкоматі в день вручення повістки, тобто "сьогодні на сьогодні" чи наступного дня після цього — "сьогодні на завтра".

Про це повідомляє УНІАН.

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Термін, коли потрібно з'явитися в військкомат

За словами адвокатеси юридичної компанії Riyako & Partners Катерини Аніщенко, військовозобов'язаний повинен прибути до ТЦК та СП вчасно, як вказано на бланку повістки.

Аніщенко наголосила, що наразі немає мінімального часу для появи за викликом. Саме тому працівники військкоматів зазначають з'явитися "сьогодні на завтра", чи навіть "сьогодні на сьогодні". До того ж якщо не прибути вчасно, то за це може бути адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Низка причин, за якими можна не з'явитися у військкомат у зазначену дату

Проте адвокатеса запевняє, що є низка поважних причин, коли можна змінити термін прибуття до військкомату. Тому, за її словами, про відповідні причини працівників ТЦК та СП, які роздають повістки, потрібно попереджати на місці й одразу погоджувати дату.

Аніщенко вважає, що в повістці має бути вказано, що військовозобов'язаний повинен з'явитися за викликом протягом 3 днів з дати отримання.

За словами адвокатеси, поважними причинами для неприбуття в військкомат є:

смерть близьких родичів (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби), або близького родича дружини чи чоловіка, яка сталася пізніше ніж за сім днів до дати початку зборів;

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною, а також батьками своїми або навіть дружини чи чоловіка, які проживають разом із військовозобов’язаним чи резервістом, у випадку неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;

здійснення стосовно військовозобов’язаного чи резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, яке робить неможливим його прибуття;

потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори та стала перешкодою своєчасній появі;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Також Аніщенко додала, що у разі неможливості з'явитися у військкомат, треба направити до ТЦК та СП рекомендований лист з повідомленням про неможливість прибуття у вказаний термін та поясненням причини.

Нагадаємо, що в Україні почастішали випадки, коли представники військкоматів зупиняють чоловіків, аби ті пред'явили військовий квиток, аргументуючи це тим, що у зв'язку з воєнним станом, кожен громадянин повинен носити із собою військово-облікові документи. В разі відмови, чоловіка можуть затримати та притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП.