Адвокат розповів, чи законно перевіряти військові квитки на вулиці

Український військовий. Фото: Новини.LIVE

В Україні почастішали випадки, коли представники військкоматів зупиняють чоловіків, аби ті пред'явили військовий квиток, аргументуючи це тим, що у зв'язку з воєнним станом, кожен громадянин повинен носити із собою військово-облікові документи. В разі відмови, чоловіка можуть затримати та притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП.

Про те, чи є такі дії законними, розповів адвокат Роман Сімутін.

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Стаття 8 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану".

Постанова КМУ №1456 від 29.12.2021 р.

Наказ начальника ВДА (військово-цивільної адміністрації), як приклад начальника Чернівецької обласної ВДА від 02.05.2022 р. "Про окремі питання організації мобілізації", який зобов'язав громадян регіону носити із собою військово-облікові документи для перевірки.

Чому такі дії є незаконними?

Як відомо, за статтею 8 начальникам ВЦА справді дозволяється встановлювати обмеження певних конституційних прав та свобод, а саме частиною 7 надано право на перевірку документів, авто, вантажів тощо у визначеному урядом порядку.

Цей порядок надсилає до пункту 7 постанови №1456, де уповноважена особа може вимагати документи, які підтверджують особу або спеціальний статус. Проте не просто так, а тільки за наявності 7 підстав, до прикладу, якщо ви вчинили правопорушення тощо.

Стаття 13 ЗУ "Про Єдиний державний демографічний реєстр, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її спеціальний статус", визначає достатній перелік таких документів. До документів, які засвідчують особу та громадянство відноситься паспорт України та закордонний. Своєю чергою документи, які засвідчують особу та його спеціальний статус — це посвідчення водія та вид мігранта. Військового квитка у цьому переліку немає.

"Закон, постанова та накази ВЦА, на які посилаються ТЦК та СП, не мають відношення до перевірки військово-облікових документів. Вони лише у виняткових випадках надають право перевіряти документи, що засвідчують особу чи спеціальний статус. Тож погрози про притягнення за ст. 210 КУпАП та затримання — це все аж бігом скасує суд, якщо маєте досвідченого адвоката", — зауважив Роман Сімутін.

Нагадаємо, юристка ГО "Юридична сотня" Марія Звягінцева розповіла, що робити, коли повістки видають навіть тим, у кого є офіційна відстрочка від мобілізації.