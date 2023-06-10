Адвокат рассказал, законно ли проверять военные билеты на улицы

Украинский военный. Фото: Новости.

В Украине участились случаи, когда представители военкоматов останавливают мужчин, чтобы те предъявили военный билет, аргументируя это тем, что в связи с военным положением каждый гражданин должен носить с собой военно-учетные документы. В случае отказа мужчину могут задержать и привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП.

О том, законны ли такие действия, рассказал адвокат Роман Симутин.

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Статья 8 ЗУ "О правовом режиме военного положения".

Постановление КМУ №1456 от 29.12.2021 г.

Приказ начальника ОГА (военно-гражданской администрации), как пример начальника Черновицкой областной ОГА от 02.05.2022 г. "Об отдельных вопросах организации мобилизации", который обязал граждан региона носить с собой военно-учетные документы для проверки.

Почему такие действия незаконны?

Как известно, по статье 8 начальникам ВГА действительно разрешается устанавливать ограничения определенных конституционных прав и свобод, а именно частью 7 предоставлено право на проверку документов, автомобилей, грузов и т.п. в установленном правительством порядке.

Этот порядок направляет в пункт 7 постановления №1456, где уполномоченное лицо может потребовать документы, подтверждающие личность или специальный статус. Однако не просто так, а только при наличии семи оснований, например, если вы совершили правонарушения и т.д.

Статья 13 ЗУ "О Едином государственном демографическом реестре, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус", определяет достаточный перечень таких документов. К документам, удостоверяющим личность и гражданство, относится паспорт Украины и заграничный. В свою очередь документы, удостоверяющие личность и его специальный статус — это водительское удостоверение и вид мигранта. Военного билета в этом списке нет.

"Закон, постановление и приказы ВГА, на которые ссылаются ТЦК и СП, не имеют отношения к проверке военно-учетных документов. Они только в исключительных случаях предоставляют право проверять документы, удостоверяющие личность или специальный статус. Поэтому угрозы привлечения по ст. 210 КУоАП и задержание — это все быстро отменит суд, если у вас опытный адвокат", — отметил Роман Симутин.

Напомним, юрист ОО "Юридическая сотня" Мария Звягинцева рассказала, что делать, когда повестки выдают даже тем, у кого есть официальная отсрочка от мобилизации.