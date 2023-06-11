Адвокат назвала причины, когда можно не явиться в военкомат в указанное время

Военный проверяет военный билет. Фото: google.com

Во время мобилизации в Украине мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку где угодно. Однако есть ряд уважительных причин не появляться в военкомате в день вручения повестки, то есть "сегодня на сегодня" или на следующий день после этого — "сегодня на завтра".

Об этом сообщает УНИАН.

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Срок, когда нужно явиться в военкомат

По словам адвоката юридической компании Riyako & Partners Екатерины Анищенко, военнообязанный должен прибыть в ТЦК и СП вовремя, как указано на бланке повестки.

Анищенко подчеркнула, что пока нет минимального времени для появления по вызову. Именно поэтому работники военкоматов отмечают появиться "сегодня на завтра", или даже "сегодня на сегодня". К тому же, если не прибыть вовремя, то за это может быть административная или уголовная ответственность.

Ряд причин, по которым можно не явиться в военкомат в указанную дату

Однако адвокат уверяет, что есть ряд уважительных причин, когда можно изменить срок прибытия в военкомат. Поэтому, по ее словам, о соответствующих причинах работников ТЦК и СП, раздающих повестки, нужно предупреждать на месте и сразу согласовывать дату.

Анищенко считает, что в повестке должно быть указано, что военнообязанный должен явиться по вызову в течение 3 дней с даты получения.

По словам адвоката, уважительными причинами для неприбытия в военкомат являются:

смерть близких родственников (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены или мужа, которая произошла позже чем за семь дней до даты начала собрания;

болезнь или необходимость ухода за больной женой или мужем, ребенком, а также родителями своими или даже жены или мужа, проживающие вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на собрание и помешала своевременному появлению;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Также Анищенко добавила, что в случае невозможности явиться в военкомат, нужно направить в ТЦК и СП рекомендованное письмо с уведомлением о невозможности прибытия в указанный срок и объяснением причины.

Напомним, что в Украине участились случаи, когда представители военкоматов останавливают мужчин, чтобы они предъявили военный билет, аргументируя это тем, что в связи с военным положением каждый гражданин должен носить с собой военно-учетные документы. В случае отказа мужчину могут задержать и привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП.