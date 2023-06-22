Адвокат пояснив, чи може студент отримати повістку

Українські студенти. Фото: Луцький національний технічний університет

В Україні продовжується воєнний стан та триває мобілізація. В армію можуть призвати навіть студентів, але вручити повістку можуть їм лише у визначений час.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак у коментарі "24 каналу" розповів, що таке "проміжний час" і чи можуть під час його мобілізувати студента.

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Отримання повістки під час "проміжного часу"

Як відомо, в Україні університети мають графіки навчального періоду, канікул та вступних екзаменів. Між цими подіями є проміжний час.

"Проміжний час — це період між кінцем червня (завершенням сесій та іспитів) та кінцем серпня або початком вересня, коли з'являються накази про зарахування на навчання. Якщо говорити про вступ на аспірантуру та докторантуру, це, ймовірно, навіть більший період часу", — пояснюють у матеріалі.

За словами Владислава Юрчака, у законодавстві чітко визначено перелік причин для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації під час дії воєнного стану.

Це передбачено пунктом 2 частини 4 статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". У переліку цих підстав немає навчання. Через це особа, яка стала студентом денної чи заочної форми навчання після мобілізації, не має права на звільнення з військової служби, зазначає юрист.

Студенти, яких мобілізували, йдуть оскаржувати накази про їхню мобілізацію до суду, проте переважно програють через чинні норми законодавства.

Період "проміжного часу"

Він настає:

після закінчення коледжу, до вступу у вищий навчальний заклад;

для студентів — після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру;

після закінчення ЗВО до вступу на аспірантуру та перед вступом на докторантуру.

Чи рахуються канікули або академічна відпустка "проміжним часом"

"Ані під час канікул, ані під час перебування студента в академічній відпустці, така особа не втрачає право на відстрочку від призову під час мобілізації, уточнює Юрчак. Умовою для отримання відстрочки від мобілізації є лише рівень та форма здобуття освіти (денна або дуальна)", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з українським законодавством, під час загальної мобілізації в Україні певні категорії людей мають право на відстрочку від призову. Це переважно стосується осіб, які здійснюють постійний догляд за хворими родичами.