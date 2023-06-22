Адвокат объяснил, может ли студент получить повестку

Украинские студенты. Фото: Луцкий национальный технический университет

В Украине продолжается военное положение и идет мобилизация. В армию могут призвать даже студентов, но вручить повестку могут только в определенное время.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии "24 канала" рассказал, что такое "промежуточное время" и могут ли во время его мобилизовать студента.

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Получение повестки во время "промежуточного времени"

Как известно, в Украине университеты имеют графики учебного периода, каникул и вступительных экзаменов. Между этими событиями есть промежуточное время.

"Промежуточное время — это период между концом июня (завершением сессий и экзаменов) и концом августа или началом сентября, когда появляются приказы о зачислении на обучение. Если говорить о поступлении на аспирантуру и докторантуру, это, вероятно, даже более длительный период времени", — объясняют в материале.

По словам Владислава Юрчака, в законодательстве четко определен перечень причин для увольнения с военной службы по призыву во время мобилизации во время действия военного положения.

Это предусмотрено пунктом 2 части 4 статьи 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе". В перечне этих оснований нет обучения. Поэтому лицо, ставшее студентом дневной или заочной формы обучения после мобилизации, не имеет права на увольнение с военной службы, отмечает юрист.

Студенты, которых мобилизовали, идут обжаловать приказы об их мобилизации в суд, однако преимущественно проигрывают из-за действующих норм законодательства.

Период "промежуточного времени"

Он наступает:

после окончания колледжа, до поступления в высшее учебное заведение;

для студентов — после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру;

после окончания ЗВО до поступления в аспирантуру и до поступления в докторантуру.

Считаются ли каникулы или академический отпуск "промежуточным временем"

"Ни во время каникул, ни во время пребывания студента в академическом отпуске такое лицо не теряет право на отсрочку от призыва во время мобилизации, уточняет Юрчак. Условием для получения отсрочки от мобилизации является только уровень и форма получения образования (дневная или дуальная)", — добавляют в сообщении.

Напомним, согласно украинскому законодательству, во время всеобщей мобилизации в Украине определенные категории людей имеют право на отсрочку от призыва. Это в основном касается лиц, которые осуществляют постоянный уход за больными родственниками.