Експерти назвали сім принципів малювання для художників-початківців

Художник малює фарбами. Фото: google

Фахівці назвали кілька принципів малювання для художників-початківців. Для початку необхідні графітові олівці, папір та гумка.

Про це пише Лайфакер.

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Принципи малювання

Слідкуйте за співвідношенням розмірів . Щоб ваш малюнок адекватно відбивав реальність, важливо звертати увагу, як пропорції окремих елементів відповідають одне одному. Замість інструментів, таких як циркуль або лінійка, художники вважають за краще використовувати олівець для цього. Це називається методом візуального виміру.

. Щоб ваш малюнок адекватно відбивав реальність, важливо звертати увагу, як пропорції окремих елементів відповідають одне одному. Замість інструментів, таких як циркуль або лінійка, художники вважають за краще використовувати олівець для цього. Це називається методом візуального виміру. Враховуйте перспективу . Пам'ятайте, що паралельні лінії на перспективі зустрічаються, перпендикулярні лінії не перетинаються під прямим кутом, круги перетворюються на еліпси, і об'єкти того самого розміру можуть здаватися різними в залежності від їх позиції.

. Пам'ятайте, що паралельні лінії на перспективі зустрічаються, перпендикулярні лінії не перетинаються під прямим кутом, круги перетворюються на еліпси, і об'єкти того самого розміру можуть здаватися різними в залежності від їх позиції. Визначте композиційний центр . Існують різні способи акцентування композиційного центру: Контраст тонів, Контраст кольорів, Розмір та Форма.

. Існують різні способи акцентування композиційного центру: Контраст тонів, Контраст кольорів, Розмір та Форма. Практикуйте штрихування . Існує безліч технік. Прямолінійна техніка має на увазі нанесення штрихів на рівній відстані один від одного по діагоналі. Перехресна техніка полягає у перекритті ліній під кутом 45 градусів. Кругова техніка передбачає дугове нанесення штрихів. Техніка залежить від того, що ви зображуєте. Наприклад, кругова техніка ідеально підходить для створення об'єму на круглих або опуклих об'єктах.

. Існує безліч технік. Прямолінійна техніка має на увазі нанесення штрихів на рівній відстані один від одного по діагоналі. Перехресна техніка полягає у перекритті ліній під кутом 45 градусів. Кругова техніка передбачає дугове нанесення штрихів. Техніка залежить від того, що ви зображуєте. Наприклад, кругова техніка ідеально підходить для створення об'єму на круглих або опуклих об'єктах. Вирушайте від загальних концепцій до конкретних деталей . Спочатку накидайте загальну композицію: легкими лініями позначте розмір малюнка щодо аркуша паперу, оцініть пропорції об'єктів та його місцеперебування. Переконайтеся, що межі об'єктів не стосуються краю аркуша. Тіні також важливі — вони мають поміститися у малюнок. Після цього можна перейти до окремих об'єктів — спочатку намалюйте загальну форму, а потім зосередьтеся на деталях.

. Спочатку накидайте загальну композицію: легкими лініями позначте розмір малюнка щодо аркуша паперу, оцініть пропорції об'єктів та його місцеперебування. Переконайтеся, що межі об'єктів не стосуються краю аркуша. Тіні також важливі — вони мають поміститися у малюнок. Після цього можна перейти до окремих об'єктів — спочатку намалюйте загальну форму, а потім зосередьтеся на деталях. Розмежовуйте світлі та темні області. На поверхні кожного об'єкта є світлі та темні зони, що визначаються.

Нагадаємо, що швейцарський художник використав штучний інтелект для узагальнення культурних пам'яток людства. Таким чином, нейромережа показала як змінювалося мистецтво лише за 60 секунд.