Эксперты назвали семь принципов рисования для начинающих художников

Художник рисует красками. Фото: google

Специалисты назвали несколько принципов рисования для начинающих художников. Для начала необходимы графитовые карандаши, бумага и ластик.

Об этом пишет Лайфакер.

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Принципы рисования

Следите за соотношением размеров . Чтобы ваш рисунок адекватно отражал реальность, важно обращать внимание на то, как пропорции отдельных элементов соответствуют друг другу. Вместо инструментов, таких как циркуль или линейка, художники предпочитают использовать карандаш для этого. Это называется методом визуального измерения.

. Чтобы ваш рисунок адекватно отражал реальность, важно обращать внимание на то, как пропорции отдельных элементов соответствуют друг другу. Вместо инструментов, таких как циркуль или линейка, художники предпочитают использовать карандаш для этого. Это называется методом визуального измерения. Учитывайте перспективу . Помните, что параллельные линии на перспективе встречаются, перпендикулярные линии не пересекаются под прямым углом, круги преобразуются в эллипсы, и объекты одного и того же размера могут казаться разными в зависимости от их позиции.

. Помните, что параллельные линии на перспективе встречаются, перпендикулярные линии не пересекаются под прямым углом, круги преобразуются в эллипсы, и объекты одного и того же размера могут казаться разными в зависимости от их позиции. Определите композиционный центр . Существуют различные способы акцентирования композиционного центра: Контраст тонов, Контраст цветов, Размер и Форма.

. Существуют различные способы акцентирования композиционного центра: Контраст тонов, Контраст цветов, Размер и Форма. Практикуйте штриховку . Существует множество техник. Прямолинейная техника подразумевает нанесение штрихов на равном расстоянии друг от друга по диагонали. Перекрестная техника состоит в перекрытии линий под углом 45 градусов. Круговая техника предусматривает дуговое нанесение штрихов. Техника зависит от того, что вы изображаете. Например, круговая техника идеально подходит для создания объема на круглых или выпуклых объектах.

. Существует множество техник. Прямолинейная техника подразумевает нанесение штрихов на равном расстоянии друг от друга по диагонали. Перекрестная техника состоит в перекрытии линий под углом 45 градусов. Круговая техника предусматривает дуговое нанесение штрихов. Техника зависит от того, что вы изображаете. Например, круговая техника идеально подходит для создания объема на круглых или выпуклых объектах. Направляйтесь от общих концепций к конкретным деталям . Сначала набросайте общую композицию: легкими линиями отметьте размер рисунка по отношению к листу бумаги, оцените пропорции объектов и их местоположение. Убедитесь, что границы объектов не касаются края листа. Тени также важны — они должны поместиться в рисунок. После этого вы можете перейти к отдельным объектам — сначала нарисуйте общую форму, а затем сосредоточьтесь на деталях.

. Сначала набросайте общую композицию: легкими линиями отметьте размер рисунка по отношению к листу бумаги, оцените пропорции объектов и их местоположение. Убедитесь, что границы объектов не касаются края листа. Тени также важны — они должны поместиться в рисунок. После этого вы можете перейти к отдельным объектам — сначала нарисуйте общую форму, а затем сосредоточьтесь на деталях. Разграничивайте светлые и темные области. На поверхности каждого объекта есть светлые и темные зоны, которые определяются.

Напомним, что швейцарский художник использовал искусственный интеллект для обобщения культурных памяток человечества. Таким образом, нейросеть показала как изменялось искусство всего за 60 секунд.