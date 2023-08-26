Зарплати вчителів зростуть — які будуть правила формування виплат

Урок в класі. Фото: google.com

В Україні планують докорінно змінити правила формування заробітної плати, а також умови праці працівників освітньої сфери. За основу візьмуть іноземний досвід.

Про такі наміри розповів віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров на "Серпневій конференції".

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За словами Федорова, під час впровадження змін, врахують іноземний досвід формування заробітної плати педагогів.

"Це позиція президента й позиція міністра освіти, що ми маємо змінити умови праці, правила формування заробітної плати педагогів. Не може бути 50 видів доплат і врешті-решт отримання такої-то зарплати", — зауважив він.

На конференції, своєю чергою, міністр освіти Оксен Лісовий наголосив, що упродовж 2023-2024 років триватиме робота з формування політики та експертизи у питанні зарплат, а в 2024-2025 запустять експериментальний проєкт нової системи оплати праці для працівників освіти, директорів шкіл.

Очікується, що у проєкті візьмуть участь пів тисячі шкіл.

"Ми хочемо, щоб базова частина заробітної плати була близько 80%, надбавки близько 20%, а також ще кілька регіональних надбавок і доплата від директора школи. Таким чином, ми зробимо зарплату зрозумілою, прозорою, прогнозованою, і найголовніше, ми прагнемо підвищити зарплату", — додав міністр.

Освітня реформа

Раніше у Міністерстві освіти повідомляли, що цьогоріч порівняно з минулим роком обсяг освітньої субвенції скоротили на 19%. У державному бюджеті на фінансування заробітних плат педагогів передбачили на 20,5 млрд грн менше грошей. Рішення пов'язане з тим, що кошти з держбюджету йдуть передусім на захист країни. Тому у відомстві надалі працюють над питанням підвищення заробітних плат освітян, адже чинні зарплати є занадто низькими.

За інформацією профільного комітету, втілення освітньої реформи може стартувати у вересні 2023 року. Зарплата вчителів може сягнути 40 тисяч гривень після перемоги, за новою формулою.

За даними Міносвіти, наприклад, зараз середня зарплата молодого вчителя складається з окладу 5,7 тисячі гривень та різних надбавок — близько 1,9 тисячі гривень. Таким чином, середня зарплатня вчителя в країні дорівнює 7,6 тисячі гривень.

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Нагадаємо, деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.

Також ми писали, що в Україні деяким працівникам державних установ та соціальним працівникам підвищили рівень оплати праці. Їм щомісяця нараховуватимуть надбавку від 50% до 100% від окладу.