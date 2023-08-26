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Зарплаты педагогов вырастут: правила формирования выплат обновят

26 августа 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты учителей вырастут — какие будут правила формирования выплат
Урок в классе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируют коренным образом изменить правила формирования заработной платы, а также условия труда работников образовательной сферы. В качестве основы возьмут иностранный опыт.

О таких намерениях рассказал вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров на "Августовской конференции".

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Новые правила формирования выплат

По словам Федорова, при внедрении изменений учтут иностранный опыт формирования заработной платы педагогов.

"Это позиция президента и позиция министра образования, что мы должны изменить условия труда, правила формирования заработной платы педагогов. Не может быть 50 видов доплат и в конце концов получение такой зарплаты", — отметил он.

На конференции, в свою очередь, министр образования Оксен Лисовой отметил, что в течение 2023-2024 годов будет продолжаться работа по формированию политики и экспертизы по вопросу зарплат, а в 2024-2025 запустят экспериментальный проект новой системы оплаты труда для работников образования, директоров школ.

Ожидается, что в проекте примут участие полтысячи школ.

"Мы хотим, чтобы базовая часть заработной платы была около 80%, надбавки около 20%, а также еще несколько региональных надбавок и доплата от директора школы. Таким образом, мы сделаем зарплату понятной, прозрачной, прогнозируемой, и самое главное, мы стремимся повысить зарплату", — добавил министр.

Образовательная реформа

Ранее в Министерстве образования сообщали, что по сравнению с прошлым годом объем образовательной субвенции сократили на 19%. В государственном бюджете на финансирование зарплат педагогов предусмотрели на 20,5 млрд грн меньше денег. Решение связано с тем, что средства из госбюджета идут, прежде всего, на защиту страны. Поэтому в ведомстве в дальнейшем работают над вопросом повышения заработных плат педагогов, ведь действующие зарплаты слишком низкие.

По информации профильного комитета, осуществление образовательной реформы может стартовать в сентябре 2023 года. Зарплата учителей может достичь 40 тысяч гривен после победы по новой формуле.

По данным Минобразования, например, сейчас средняя зарплата молодого учителя состоит из оклада 5,7 тысячи гривен и разных надбавок — около 1,9 тысячи гривен. Таким образом, средняя зарплата учителя в стране равняется 7,6 тысячи гривен.

Больше о зарплатах

Напомним, некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн. могут зарабатывать работники ресторанов.

Также мы писали, что в Украине некоторым работникам государственных учреждений и социальным работникам повысили уровень оплаты труда. Им будут ежемесячно начислять прибавку от 50% до 100% от оклада.

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