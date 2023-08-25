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В Україні бюджетникам підвищили зарплати: хто отримає надбавку у 100%

25 серпня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — деякі бюджетники отримають надбавку у 100%
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деяким працівникам державних установ та соціальним працівникам підвищили рівень оплати праці. Їм щомісяця нараховуватимуть надбавку від 50% до 100% від окладу.

Про таке рішення уряду повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Кому підвищили зарплати

Як зазначає відомство, згідно з ухваленою урядовою постановою, підвищили рівень заробітних плат працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з держказни, на небезпечних територіях, де тривають активні чи ймовірні бойові дії. Більше отримуватимуть і працівники, які надають соціальні послуги комунального сектору на територіях в гарячих точках.

Документ передбачає на час воєнного стану установити такі щомісячні надбавки за роботу:

  • 100% від посадового окладу — працівникам держустанов, закладів та організацій на територіях, де тривають активні бойові дії, 50% від окладу — на територіях, де ймовірні бойові дії;
  • 100% від окладу — працівникам надавачів соцпослуг комунальної сфери на територіях, де ведуться/велися бойові дії, включені у перелік територій, для яких не визначено дату завершення бойових дій.

Зарплати медиків у "гарячих точках"

Навесні 2023 року Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає підвищення зарплат медиків, де тривають активні бойові дії. Виплати мають бути не менші за:

  • 28 тис. гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я; 
  • 18 тис. гривень — для медсестер/медбратів;
  • 9 тис. гривень — для молодших медпрацівників.

 На прифронтових територіях мінімальна зарплата має бути така: 

  • 23 тис. гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я;  
  • 15,5 тис. гривень — для медсестер/медбратів;
  • 8 тис. гривень — для молодших медпрацівників.

Нагадаємо, в Україні зросла середня реальна заробітна плата вперше з початку війни. Про це свідчить затверджений Пенсійним фондом України (ПФУ) показник за другий квартал поточного року.

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