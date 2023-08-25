Зарплати в Україні — деякі бюджетники отримають надбавку у 100%

В Україні бюджетникам підвищили зарплати: хто отримає надбавку у 100%
В Україні деяким працівникам державних установ та соціальним працівникам підвищили рівень оплати праці. Їм щомісяця нараховуватимуть надбавку від 50% до 100% від окладу.
Про таке рішення уряду повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Кому підвищили зарплати
Як зазначає відомство, згідно з ухваленою урядовою постановою, підвищили рівень заробітних плат працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з держказни, на небезпечних територіях, де тривають активні чи ймовірні бойові дії. Більше отримуватимуть і працівники, які надають соціальні послуги комунального сектору на територіях в гарячих точках.
Документ передбачає на час воєнного стану установити такі щомісячні надбавки за роботу:
- 100% від посадового окладу — працівникам держустанов, закладів та організацій на територіях, де тривають активні бойові дії, 50% від окладу — на територіях, де ймовірні бойові дії;
- 100% від окладу — працівникам надавачів соцпослуг комунальної сфери на територіях, де ведуться/велися бойові дії, включені у перелік територій, для яких не визначено дату завершення бойових дій.
Зарплати медиків у "гарячих точках"
Навесні 2023 року Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає підвищення зарплат медиків, де тривають активні бойові дії. Виплати мають бути не менші за:
- 28 тис. гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я;
- 18 тис. гривень — для медсестер/медбратів;
- 9 тис. гривень — для молодших медпрацівників.
На прифронтових територіях мінімальна зарплата має бути така:
- 23 тис. гривень — для лікарів, фармацевтів, професіоналів у галузі охорони здоров’я;
- 15,5 тис. гривень — для медсестер/медбратів;
- 8 тис. гривень — для молодших медпрацівників.
Нагадаємо, в Україні зросла середня реальна заробітна плата вперше з початку війни. Про це свідчить затверджений Пенсійним фондом України (ПФУ) показник за другий квартал поточного року.